Campeonato Mineiro e Copa do Brasil: veja o calendário do Cruzeiro em abril

O Cruzeiro terá cerca de duas semanas de descanso e preparação até a retomada das competições esportivas em Minas Gerais, em 1º de abril, um dia após o término da fase "Onda Roxa", a mais restritiva no combate à pandemia de COVID-19 no estado. O jogo contra o Tombense, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, está inicialmente marcado para o Mineirão. Os cinco duelos restantes da etapa classificatória do estadual e o compromisso diante do América de Natal, pela segunda fase da Copa do Brasil, serão realizados no mesmo mês.









“O tempo certo depende do processo diário, do empenho dos atletas e das lições que temos em cada partida. Isso a gente está buscando, seja com comentário, no pós jogo, com vídeos, treinamentos. Há situações que estamos ajustando e melhorando”, frisou Conceição, que conseguiu enxergar evolução dos jogadores, apesar do início irregular na temporada - duas vitórias, dois empates e duas derrotas em seis apresentações.





“Se você pegar os gols que sofremos no início da temporada, já não sofremos mais. Tudo tem uma evolução. Se entrarmos na área técnica, dá para perceber as evoluções. Mas, infelizmente, os resultados nem tanto. Isso conta, tem um peso na análise, mas estou tranquilo em relação ao desempenho no segundo tempo (contra o América) e no que ainda vamos crescer como equipe”.





No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ocupa o quinto lugar, com sete pontos. Na estreia, empatou por 1 a 1 com o Uberlândia. Depois, perdeu por 1 a 0 para a Caldense, venceu URT (2 a 0) e Athletic (1 a 0), e voltou a ser derrotado diante do América (1 a 0). O líder Atlético, único com 100% de aproveitamento no campeonato, soma 15 pontos.





Na Copa do Brasil, a Raposa enfrentou dificuldades para eliminar o São Raimundo, no estádio Canarinho, em Roraima, no último dia 11. O atacante Felipe Augusto marcou o gol do empate por 1 a 1. O resultado garantiu a vaga aos mineiros graças à colocação no ranking da CBF.





O torneio nacional tem grande importância financeira para o Cruzeiro. A participação na primeira fase rendeu cota de R$1,15 milhão. A presença na segunda etapa, contra o América de Natal, fará o clube faturar R$1,35 milhão e acumular R$2,5 milhões.





A CBF reservou dois dias para o confronto com o América de Natal: 7 e 14 de abril. A Federação Mineira de Futebol e a TV Globo vão pedir à entidade máxima para que o Cruzeiro entre em campo na segunda data, com a primeira sendo reservada à oitava rodada do estadual.





Veja a lista de jogos do Cruzeiro em abril:





Cruzeiro x Tombense - 01/04 (quinta) - 6ª rodada do Mineiro





Boa x Cruzeiro - 04/04 (domingo) - 7ª rodada do Mineiro





Coimbra x Cruzeiro - 07/04 (quarta-feira) - 8ª rodada do Mineiro*





Cruzeiro x Atlético - 11/04 (domingo) - 9ª rodada do Mineiro





América-RN x Cruzeiro - 14/04 (quarta-feira) - 2ª fase da Copa do Brasil*





Pouso Alegre x Cruzeiro - 17 ou 18/04 (sábado ou domingo) - 10ª rodada do Mineiro





Cruzeiro x Patrocinense - 24/04 ou 25/04 (sábado ou domingo) - 11ª rodada do Mineiro





* À espera de definição da CBF e da FMF