Com Arana e sem Cuca, Atlético volta ao trabalho na Cidade do Galo

Guilherme Arana durante treinamento do Atlético na Cidade do Galo (foto: (Foto: Pedro Souza/Atlético))





Após dois dias de folga, o elenco do Atlético se reapresentou na manhã desta segunda-feira, na Cidade do Galo. A grande novidade foi a presença do lateral-esquerdo Guilherme Arana, ausente da vitória por 3 a 0 sobre o Coimbra, pelo Campeonato Mineiro.

O jogador de 23 anos desfalcou a equipe no Mineirão, na última sexta-feira, porque a esposa apresentou sintomas de COVID-19. Embora tenha testado negativo para o vírus na véspera, Arana foi recomendado pelo departamento médico a cumprir isolamento social em casa e não participar da partida.





No fim de semana, o lateral foi submetido a um novo exame RT-PCR, que não diagnosticou a COVID-19. Por isso, foi liberado para retornar aos treinamentos no CT alvinegro.





Se Arana estava presente, por outro lado, a ausência foi do técnico Cuca e do irmão e auxiliar Cuquinha. Na sexta, os dois viajaram a Curitiba, onde a mãe, Nilde Stival, está internada com COVID-19, e não chegaram a Belo Horizonte a tempo do treino. A previsão é que a dupla retorne à capital mineira ainda nesta segunda.





Treino regenerativo





Sem Cuca, coube aos auxiliares Eudes Pedro e ao preparador físico Cristiano Nunes comandarem o treinamento desta segunda. Os jogadores fizeram atividades regenerativas e trabalhos para melhorar o condicionamento muscular.





O zagueiro Réver, o meio-campista Alan Franco e o atacante Jefferson Savarino participaram normalmente da atividade. O trio ficou fora do jogo com o Coimbra por não estarem na plenitude das condições físicas.





Na fisioterapia...





Desfalque nas últimas duas partidas do Atlético, o atacante Diego Tardelli segue na fisioterapia em recuperação de uma pequena lesão muscular na coxa direita. O clube não divulga prazo para o retorno do jogador aos gramados.





Semana de incertezas





O treino desta segunda abre uma semana de incertezas na preparação do Atlético. Originalmente, o time enfrentaria Caldense, na quarta-feira, e América, no domingo, pela fase classificatória do Campeonato Mineiro.





Porém, uma reunião nesta segunda-feira entre representantes da Federação Mineira de Futebol (FMF) e a Secretaria de Estado de Saúde (SES) deve oficializar a paralisação da competição. A medida tem o objetivo de conter o avanço do coronavírus em Minas Gerais.





Com a provável paralisação, o Atlético modificará a programação semanal. Na terça, a delegação alvinegra treinaria pela manhã e, mais tarde, viajaria a Poços de Caldas para jogar na noite seguinte.





Como a viagem deve ser cancelada, a tendência é que os atletas treinem também na manhã de quarta-feira, na Cidade do Galo.