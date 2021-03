Atlético tem mês de incertezas na preparação até estreia na Libertadores

Jogadores do Atlético durante treinamento na Cidade do Galo (foto: Pedro Souza/Atlético) quinzena de abril. Porém, o avanço desenfreado da pandemia no Brasil cria incertezas nos planos alvinegros a um mês da estreia na competição continental. O planejamento da diretoria do Atlético para a atípica transição entre as temporadas 2020 e 2021 em meio à pandemia de COVID-19 tinha um objetivo bem claro: ter o elenco bem preparado para a estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, na segundade abril. Porém, o avanço desenfreado da pandemia no Brasil cria incertezas nos planos alvinegros a um mês da estreia na competição continental.









O empecilho para o planejamento é que o Estadual deve ser paralisado a partir desta segunda-feira, quando representantes da Federação Mineira de Futebol (FMF) e do governo de Minas Gerais se reúnem para debater os impactos do esporte na propagação do vírus.





“Se nós formos pegar nossos ‘hermanos’ na temporada passada, eles começaram a Libertadores sem jogos locais e tiveram a dificuldade que todos viram. Nós, se não tivermos a sequência do campeonato estadual, vamos ter que treinar igual para nos prepararmos, porque daqui um mês tem jogo pela Libertadores. Vamos torcer para que as coisas encaixem e, se tiver que parar, que seja o mínimo de tempo possível e que a gente tenha uma conscientização total”, disse o técnico Cuca.





Antes da estreia da Libertadores, o Atlético tinha seis jogos programados pelo Mineiro, contra Caldense, América, Pouso Alegre, Cruzeiro, Boa Esporte e Athletic. O cumprimento da agenda depende da reunião desta segunda.





O calendário da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) prevê o início da fase de grupos da Libertadores na semana de 21 de abril. O Atlético ainda não tem datas e rivais definidos, mas sabe que estará no ‘pote 2’ do sorteio marcado para o próximo dia 16. Até lá, vai lidar com as incertezas da paralisação - ou não - do Estadual.