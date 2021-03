Torcedores do Cruzeiro opinam sobre uniforme todo azul no centenário

Nova camisa do Cruzeiro fez sucesso entre torcedores do Cruzeiro (foto: Divulgação/Adidas) tradicionais. Lançada na última semana, a camisa do Cruzeiro fez sucesso entre os torcedores. Nas redes sociais, grande parte do público elogiou o modelo lançado pela Adidas no ano do centenário do clube. A combinação com o calção azul, no entanto, não agradou aos mais









Até aqui, o Cruzeiro lançou apenas a camisa azul, além de outros materiais esportivos, como camisa de viagem, agasalho, camisa de treino e mala. Até o fim do ano, o clube ainda deverá lançar a camisa branca e um terceiro uniforme.





Em entrevista ao Superesportes no início do mês, o diretor comercial e de inteligência do Cruzeiro, Matheus Gonzaga, disse que o clube se surpreendeu com o volume de vendas na pré-comercialização da camisa principal, iniciada ainda em 2 de janeiro.





“A gente vendeu um número considerável. Infelizmente eu não posso falar o número de camisas que vendemos, mas foi uma surpresa. A ferramenta tinha um apito no celular assim que vendia. A ferramenta ficou apitando de maneira veloz. Foi muito legal”, disse.





A camisa





Na camisa principal, as cinco estrelas estão soltas, em dourado. As três listras da Adidas nos ombros e a logo da empresa, no peito, aparecem no mesmo tom. O corte da gola é em V, com o tradicional azul predominante no uniforme e patch do centenário. Em referência às origens do clube, há detalhes nas cores da bandeira italiana, nas mangas, e o escudo do Palestra Itália, na parte de trás da gola.





A nova camisa custa R$ 279,99. Em função da pandemia de coronavírus, as lojas que comercializam o uniforme estão fechadas. A venda está disponível nos canais digitais das unidades físicas e também na loja oficial da Adidas na internet.