Mauro Cezar elogia grupo do Atlético, mas vê Hulk como 'grande incógnita'

Em participação no programa Posse de Bola, no canal do Uol Esporte no YouTube, nesta sexta-feira, o comentarista Mauro Cezar Pereira considerou a contratação de Hulk pelo Atlético como uma 'grande incógnita’. O jornalista acredita que a idade e as cinco temporadas no futebol chinês podem influenciar no desempenho do atacante de 34 anos no Galo.









“O Hulk, para mim, é uma grande incógnita. Ele teve números modestos na sua última temporada na China e jogou no futebol chinês por muitos anos. O que vai representar o Hulk, hoje? Obviamente, até pelo nome de guerra dele, é um jogador que depende basicamente da força. Ele é um tipo de jogador, que ficando mais velho, vai perdendo um pouco de energia, de força. É força para dominar, para arrancar, para dar aquele chute forte dele, ganhar no corpo. Não é só uma trombada. São várias. A gente vai ver em ação com a sequência de partidas dele”, comentou.





Mauro também falou sobre o retorno de Cuca ao Atlético. O comentarista acredita que o técnico herdará um bom elenco de Jorge Sampaoli, mas pode não ficar satisfeito no decorrer da temporada





“Cuca vai herdar um elenco montado não por ele. A tendência é que, se ocorrer tudo bem, beleza. Se começa a perder e a jogar mal, começa aquela coisa: ‘não foi em quem montou o elenco, vou querer jogador, preciso de contratação’. O roteiro previsível é esse. Mas o material humano é bom o bastante”, avaliou.





Com Hulk e Cuca, o Atlético joga nesta sexta, às 17h30, contra o Coimbra, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Será a terceira partida do atacante com a camisa alvinegra. Ele ainda não balançou a rede pelo Galo. Já o treinador reestreia pelo clube.