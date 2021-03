Na reestreia de Cuca, titulares do Atlético enfrentam Coimbra, pelo Mineiro

Cuca reestreia pelo Atlético contra o Coimbra, nesta sexta (foto: Pedro Souza/Atlético) exercer a função de treinador do Atlético. Nesta sexta-feira, o técnico retorna ao Mineirão - onde foi campeão da Copa Libertadores pelo clube, em 2013 - para enfrentar o Coimbra, pela quinta rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro. A bola rola às 17h30. Depois de sete anos e três meses, Cuca volta ao banco de reservas paraa função de treinador do Atlético. Nesta sexta-feira, o técnico retorna ao Mineirão - onde foi campeão da Copa Libertadores pelo clube, em 2013 - para enfrentar o Coimbra, pela quinta rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro. A bola rola às 17h30.









Para a reestreia, o treinador poderá contar com a maioria dos jogadores titulares na maior parte da temporada 2020. Eles ficaram fora das quatro rodadas iniciais do Estadual para terem um recesso de dez dias e um curto período de preparação para o calendário de 2021 do futebol.





Paralisação





Será a última partida das duas equipes antes da paralisação do Campeonato Mineiro. Nessa quinta-feira, o governador Romeu Zema (Novo) confirmou que a competição será interrompida a partir da próxima segunda, como medida para conter o avanço desenfreado da COVID-19 no estado.





Quem joga?





Os treinamentos na Cidade do Galo têm sido fechados à imprensa, em função da pandemia de coronavírus. Porém, o próprio Cuca admitiu, durante a entrevista de apresentação na última terça, que poderá contar com alguns dos titulares contra o Coimbra, no Mineirão.





A maior expectativa é pela estreia do meio-campista argentino Nacho Fernández. O ex-jogador do River Plate completou três semanas de preparação no CT alvinegro e deve ser titular nesta sexta-feira à tarde.





No gol, Everson e Rafael disputam posição. A tendência é que o primeiro seja o escolhido. No meio-campo, o argentino Matías Zaracho, destaque das quatro rodadas iniciais, pode ganhar uma oportunidade na equipe principal.





O trio ofensivo deverá ter Hulk, Keno e Eduardo Vargas (ou Sasha). Velho conhecido de Cuca, o atacante Diego Tardelli está fora mais uma vez devido a uma pequena lesão muscular na coxa direita. Marrony, suspenso, também não joga.





O adversário





O Coimbra iniciou mal o Campeonato Mineiro. Nas quatro primeiras rodadas, ainda não venceu. Somou dois pontos e ocupa a 11ª colocação, na zona de rebaixamento para o Módulo II.





Diante do cenário adverso, a diretoria optou por demitir Diogo Giacomini. O substituto escolhido é Eugênio Souza, eleito melhor técnico do Campeonato Mineiro de 2020 após levar o Tombense ao vice-campeonato.





Por conta da mudança de comando, é difícil prever a escalação do Coimbra para a partida. A expectativa é pelo aproveitamento do atacante Guilherme Santos, emprestado pelo Atlético. O jovem de 19 anos foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro sub-20 vencido pelo time alvinegro na última temporada, com 13 gols.





ATLÉTICO X COIMBRA





Atlético

Everson; Guga, Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Matías Zaracho (Hyoran ou Nathan) e Nacho Fernández; Hulk, Keno e Eduardo Vargas (Eduardo Sasha)

Técnico: Cuca





Coimbra

Jori; Filipi, Augusto, Carciano e Lucas Hipólito; Gustavo Crecci, Kauê e Marquinho; Klysman, Guilherme Santos e Rafhael Lucas

Técnico: Eugênio Souza





Motivo: quinta rodada do Campeonato Mineiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Data e horário: sexta-feira, 19 de março de 2021, às 17h30 (de Brasília)





Árbitro: Michel Patrick Costa Guimarães

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Breno Rodrigues