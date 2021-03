Comprado e emprestado pelo Atlético, Castilho vive fase artilheira

Guilherme Castilho comemora gol marcado pelo Juventude (foto: Fernando Alves/EC Juventude )





Emprestado pelo Atlético, o meia Guilherme Castilho é um dos destaques do Juventude neste início de temporada. O jovem de 21 anos disputou quatro partidas pela equipe gaúcha (duas como titular) e marcou três gols.

O último deles foi nessa terça-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Murici, em Alagoas. O resultado garantiu o Juventude na segunda fase da Copa do Brasil.





“Claro que a gente sempre busca começar da melhor maneira possível em um novo clube e não foi diferente quando cheguei no Juventude. Tive a felicidade de marcar logo na estreia, um gol importante pra mim, e agora pude ajudar a equipe a classificar na Copa do Brasil. Só tenho que agradecer a confiança da comissão técnica, da diretoria e de todo elenco”, disse, em declaração enviada pela assessoria de imprensa.





Os outros gols de Castilho foram nas derrotas para o São Luiz (2 a 1) e o Pelotas (3 a 2), pelo Campeonato Gaúcho. O início do time no Estadual não é dos melhores (uma vitória em quatro jogos), mas o meia tem se destacado pela rápida adaptação.





“Estou muito feliz nesse início no Juventude, porque me adaptei rapidamente, fui muito bem recebido por todos do clube e me senti à vontade em campo. Acredito que temos tudo para fazer uma grande temporada e daremos nosso máximo para isso. Espero retribuir todo carinho em campo, com grandes resultados”, completou.





Guilherme Castilho iniciou a formação no Mirassol. Em 2019, foi adquirido por empréstimo pelo Atlético para atuar na equipe sub-20.





Em 2020, o clube alvinegro topou repassá-lo ao Confiança, também por empréstimo, até o fim da Série B. A única condição era manter a preferência de compra.





Neste ano, o Galo pagou ao Mirassol R$ 400 mil por 70% dos direitos econômicos do atleta e o emprestou até o fim da temporada ao Juventude. No clube gaúcho, terá a oportunidade de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.