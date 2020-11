Depois de Angulo, Cruzeiro decide que também não seguirá com o meia Matheus Índio

Matheus Índio treinou por mais de um mês com os jogadores do Cruzeiro (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) aguardava o fim do transfer ban, da Fifa, para ser registrado e ficar à disposição para os jogos. O Cruzeiro decidiu que Matheus Índio não será integrado ao elenco profissional. Treinando na Toca da Raposa II há mais de um mês, eleo fim do transfer ban, da Fifa, para ser registrado e ficar à disposição para os jogos.









A situação de Matheus Índio é muito parecida com a de Angulo, que deixou o Cruzeiro para acertar com o Botafogo. O atacante treinou por cerca de um mês na Toca II, também aguardando o fim da punição na Fifa, mas foi preterido pelo novo treinador antes mesmo de estrear com a camisa celeste.





Embora o Cruzeiro nunca tenha anunciado a contratação de Índio, o diretor de futebol do clube, Deivid, comentou, durante uma live, o que esperava do jogador. “O custo-benefício foi bom, e a gente espera que ele possa vir, jogar, se destacar, e que o clube possa ganhar financeiramente e tecnicamente com ele”, disse o dirigente no início de outubro.





Matheus Índio chegou ao Cruzeiro na ‘era Ney Franco’. Antes de ser demitido pelo clube, o treinador explicou a contratação do jogador. “O Índio também foi uma indicação minha. As duas contratações, Giovanni e Matheus Índio, são de responsabilidade do treinador. O Giovanni eu indiquei diretamente, achei que é um jogador com perfil para vir pra cá. E o Matheus Índio, quando chegou o nome, quando bateu na minha mesa, como treinador, achei interessante”, disse.





Nas últimas quatro temporadas, Matheus defendeu equipes portuguesas (Estoril e Boavista). No total, foram 73 jogos e cinco gols marcados. Esse também o número total de tentos registrados pelo meia-atacante em sua carreira, uma vez que ele não balançou a rede com a camisa do Vasco, clube que o revelou.





Procurado, o Cruzeiro afirmou que não comenta a situação de Matheus Índio.