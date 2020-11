200 dias de obras da Arena MRV: veja números e perspectivas para o estádio do Atlético

Obras da Arena MRV, do Atlético, completam 200 dias nesta quinta-feira (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) limpeza do terreno e terraplenagem, foram divulgados números sobre o estádio. Em 20 de abril, o sonho da casa própria se tornou mais concreto para o Atlético. Naquela data, o clube dava início às obras da Arena MRV, cuja inauguração está prevista para 2022. Passados 200 dias desde o começo das atividades dedo terreno e terraplenagem, foram divulgados números sobre o estádio.









- 380 mil m³ do terreno foram escavados (equivalente a 152 piscinas olímpicas)

- 285 mil m³ de terra no aterro

- 260 metros alcançados na montagem do ARMCO, responsável pela captação das águas pluviais e canalização do córrego Tejuco, que corta o terreno

- 500 empregos diretos e indiretos foram criados (300 estão ativos atualmente nas obras - expectativa é que número chegue a 700 no pico da obra)





Próximos passos





Para os próximos dias de obras, o cronograma aponta o início das montagens dos pré-moldados de concreto e das estruturas metálicas, além da continuidade dos trabalhos de fundação profunda e instalação de 400 blocos da fundação rasa.





Pelo planejamento, o período de chuvas - que se aproxima em Belo Horizonte - não atrasará as obras. “Fizemos todo o projeto pensando também na época da chuva. Além de abrirmos outras frentes de trabalho, como as fundações, calculamos a continuidade do serviço de terraplenagem com base na média histórica de chuva desse período. Com esse cálculo, conseguimos planejar quantos dias efetivos de terraplenagem teremos, sem prejudicar o cronograma final”, disse o diretor de engenharia da Arena MRV, Carlos Antônio Pinheiro, ao site do Atlético.





Vendas





O clube já lucra com o estádio antes da inauguração, como mostram dados divulgados nesta quinta-feira:





- Mais de mil cadeiras vendidas

- 92% dos camarotes vendidos