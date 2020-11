Lisca alerta para dificuldade em jogo de 'seis pontos' contra a Ponte Preta pela Série B: 'Confronto direto'

Lisca já pensa no próximo compromisso do Coelho (foto: Mourão Panda/América) compromisso do Coelho é contra a Ponte Preta, neste sábado, às 18h30, no Independência, pela 20ª rodada. A euforia após o empate com o Corinthians (1 a 1) e a classificação inédita do América às quartas de final da Copa do Brasil não durou muito. Isso porque o time já foca na abertura do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O próximodo Coelho é contra a Ponte Preta, neste sábado, às 18h30, no Independência, pela 20ª rodada.









"Agora é descansar porque sábado temos um jogo importantíssimo e dificílimo contra a Ponte Preta. É um jogo de seis pontos. Esse início de segundo turno é bem apertado, porque a gente ainda pega o Cuiabá, o Operário-PR e o Juventude, é só confronto direto nesses quatro primeiros jogos. Então, é parabenizar todo o clube (pela classificação) e se recuperar bem para encarar um grande adversário no sábado", disse à TV Coelho.





O América voltará a encarar a Macaca depois de tê-la eliminado da Copa do Brasil, pelo placar agregado de 5 a 3, ainda na terceira fase. Pela Série B, o Coelho também triunfou no primeiro turno com uma vitória por 1 a 0, em Campinas. Apesar do retrospecto recente positivo sobre os adversários, Lisca quer que o elenco se mobilize para garantir os três pontos.





“Já jogamos algumas vezes contra a Ponte neste ano, eles têm jogadores qualificados como Bruno, Camilo, o Marcelo chegando agora também.. Eles têm vários jogadores que eu gosto muito. Então, é um jogo difícil, mas a comemoração termina aqui porque se não nos mobilizarmos a gente vai ter dificuldade na Série B”.