Após 12 temporadas, Marcelo Mendez deixa o Cruzeiro

Depois de 12 temporadas marcadas por títulos, o treinador argentino decidiu, em comum acordo com a diretoria, que não vai renovar o contrato para 2021/22. Ele deve acertar com uma equipe europeia. A surpreendente eliminação diante do Itapetininga nas quartas de final dafoi a última participação do técnicono comando doDepois de 12 temporadas marcadas por títulos, o treinador argentino decidiu, em comum acordo com a diretoria, que não vai renovar o contrato para 2021/22. Ele deve acertar com uma equipe europeia.

Outra baixa

Por meio das redes sociais, o Cruzeiro agradeceu a Marcelo Mendez e fez uma despedida oficial do comandante, que assumiu o projeto deem 2009, depois de rápida passagem pelo Montes Claros.A partir dali o treinador inseriu o nome na história celeste nas quadras, com 39 taças, entre elas o tricampeonato mundial e o hexacampeonato da Superliga.Marcelo Mendez, que é técnico da, levou o Cruzeiro à final em 48 dos 55 campeonatos disputados.Depois de 12 temporadas, veio o desgaste natural na relação vitoriosa e a dura eliminação para o Itapetininga foi o último ato do argentino à frente do time celeste.O treinador tem o nome especulado em equipes de vôlei italiano.Além de Marcelo Mendez, está de saída o ponteiro Facundo Conte, que tem negociação encaminhada com um clube da Polônia.Para o comando técnico, há rumores do interesse celeste em outro argentino,, que está no Taubaté e já comandou a Seleção Argentina.