Futebol para em Minas a partir de segunda-feira

"Apenas esta rodada até domingo é que acontecerá. São pouquíssimos jogos (até a paralisação) e que estarão totalmente dentro dos procedimentos de segurança. E, a partir daí, tudo suspenso", declarou o governador Romeu Zema (Novo).





Na terça-feira, reunião entre representantes do governo estadual e da Federação Mineira de Futebol (FMF) já havia decidido pelo prosseguimento do torneio apenas até este fim de semana. Inicialmente, havia ficado agendado um novo encontro para segunda-feira a fim de estudar a hipótese de continuidade.





Desta vez, porém, Zema antecipou que as partidas marcadas a partir da próxima semana estão mesmo adiadas. O chefe do Executivo justificou que o futebol deve seguir as restrições dos setores comerciais, que não podem funcionar desde quarta-feira, quando foi decretada a 'Onda Roxa' em Minas.





A medida estabelece maior rigidez na circulação de pessoas como forma de conter o avanço da COVID-19. Minas Gerais vive alta de casos, mortes e taxa de ocupação crítica de leitos de UTI e enfermaria e está no pior momento da pandemia.





"O que nós queremos são medidas abrangentes, que incluam todos. Não queremos nenhum setor tendo tratamento diferenciado, exceto aqueles essenciais, que a população precisa para poder se alimentar, abastecer o seu carro, comprar o seu remédio. Fora isso, não há condição de termos nada que venha a aumentar a taxa de contágio", reforçou Zema.





A FMF vinha defendendo parecer da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que decidiu manter suas competições, como a Copa do Brasil (que já começou) e o Campeonato Brasileiro (previsto para maio), alegando que há segurança sanitária para os jogadores quanto ao risco de transmissão de coronavírus durante as partidas.





Para embasar sua tese, a entidade nacional divulgou análise técnica envolvendo 367 equipes em 2.423 jogos. Foram feitos 89.052 testes da doença em pessoas envolvidas (13.237 eram atletas). Nenhum jogador, de acordo com a CBF, entrou em campo sem ser testado. Do total, apenas 2,2% dos exames deram positivo.





'FORASTEIROS' Além de Minas, estados como São Paulo suspenderam qualquer tipo de competição esportiva. Assim, jogos do Paulistão, como Palmeiras x São Bento, chegaram a ser marcados para o Estádio Independência, mas posteriormente cancelados com as restrições anunciadas pelo governo mineiro. Confrontos da Copa do Brasil haviam sido programados para Minas, como Palmas-TO x Avaí, também no Independência, e Marília-SP x Criciúma, para o Melão, em Varginha, mas foram igualmente suspensos.