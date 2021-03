Cuca avalia jogadores do Atlético no dia a dia antes de pedir reforços

Elenco do Atlético reunido por Cuca na Cidade do Galo (foto: Pedro Souza/Atlético) número de contratações e buscar pontualmente jogadores no mercado. E o técnico Cuca tem a mesma ideia. Em 2020, o torcedor do Atlético se acostumou com a chegada constante de reforços. Para a temporada 2021, o planejamento da diretoria é reduzir ode contratações e buscar pontualmente jogadores no mercado. E o técnico Cuca tem a mesma ideia.









“Eu não posso chegar aqui e dizer: ‘Eu preciso disso e daquilo, porque vi pela TV’. Eu tenho que sentir no dia a dia, no treino, no jogo, e ver se nós temos alguma necessidade ou não. De repente, a gente consegue dentro do elenco ter tudo o que é necessário”, pontuou o treinador, após o triunfo no Mineirão, que manteve o Atlético na liderança do Campeonato Mineiro.





Para a temporada atual, o Atlético contratou três jogadores: o lateral-esquerdo Dodô, o meio-campista Nacho Fernández e o atacante Hulk. O planejamento da diretoria aponta para a necessidade de reforçar o elenco com mais um zagueiro e um volante.





Tudo, porém, dependerá da análise de Cuca, que pretende fazer testes na equipe titular para entender melhor as características dos jogadores que integram o elenco. Ao mesmo tempo em que detecta possíveis lacunas, o treinador terá o trabalho de reduzir o grupo, formado por 40 atletas.





“Cada jogo é um jogo. A gente não tem 11 titular. Tenho três dias aqui. É lógico que vou sentindo jogo a jogo os jogadores. Tem muitos que têm muito a evoluir fisicamente. É natural que, evoluindo fisicamente, ele evolua técnica e taticamente. Então, vamos usando os jogadores”, disse





“Quarta-feira é outro jogo. Provavelmente outros vão jogar, ter oportunidade. Para que você dê oportunidade a todos que você tem em mãos e possa fazer uma análise do que você tem”, completou.





Cuca fez referência à partida contra a Caldense, originalmente agendada para a próxima quarta-feira. Porém, o Campeonato Mineiro vai ser paralisado a partir de segunda, para conter o avanço desenfreado do coronavírus em Minas Gerais.