Trio ganha tempo para se condicionar fisicamente e reforçar Atlético

Réver busca forma física ideal para reforçar Atlético no Mineiro (foto: Pedro Souza/Atlético) interrompido a partir desta segunda, como forma de conter o avanço da COVID-19. A provável mudança de planos deve dar um tempo maior para o zagueiro Réver, o volante Alan Franco e o atacante Jefferson Savarino se recondicionarem fisicamente. A programação semanal do Atlético prevê jogos contra Caldense, na quarta-feira, e América, no domingo. Porém, o Campeonato Mineiro deve sera partir desta segunda, como forma de conter o avanço da COVID-19. A provável mudança de planos deve dar um tempo maior para o zagueiro Réver, o volante Alan Franco e o atacante Jefferson Savarino se recondicionarem fisicamente.









Outros atletas que tiveram o período de folga participaram da vitória por 3 a 0, no Mineirão. A opção foi por preservar Réver, Franco e Savarino para que estejam em melhores condições físicas na estreia na temporada 2021.





Réver e Franco se apresentaram no CT alvinegro no último dia 8, passaram por exames e fizeram trabalhos com e sem a bola. Já Savarino só voltou aos trabalhos em 12 de março, já que teve dificuldades para encontrar voo de volta da Venezuela ao Brasil. Por isso, já era esperado que não estivesse à disposição contra o Coimbra.





Outros que ganham tempo são o atacante Diego Tardelli e o lateral-esquerdo Guilherme Arana. O primeiro se recupera de lesão muscular na coxa direita, enquanto o segundo foi afastado do trabalho porque a esposa apresentou sintomas de COVID-19.





Com o possível reagendamento das partidas desta semana, o Atlético ganha tempo de preparação. A ideia do clube é ter o elenco em seu máximo nível físico para a estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, que será na semana de 21 de abril, em um mês.





“Nós, se não tivermos a sequência do campeonato estadual, vamos ter que treinar igual para nos prepararmos, porque daqui um mês tem jogo pela Libertadores. Vamos torcer para que as coisas encaixem e, se tiver que parar, que seja o mínimo de tempo possível e que a gente tenha uma conscientização total”, disse o técnico Cuca.