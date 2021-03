Lisca, do América, comenta pausa no futebol: 'Não foi por falta de aviso'

Lisca pede para população se proteger e diz que pausa servirá para descansar o grupo (foto: Mourão Panda/América) momento crítico da pandemia no país, citou casos de COVID-19 em clubes e pediu para que todos os brasileiros se cuidem. O técnico do América, Lisca, comentou sobre a paralisação do futebol no estado, a partir desta segunda-feira, quando deverá ser oficializada a interrupção do Campeonato Mineiro. O treinador, que já demonstrara preocupação com os jogos e viagens emcrítico da pandemia no país, citou casos de COVID-19 em clubes e pediu para que todos os brasileiros se cuidem.









Lisca já havia se manifestado sobre os jogos em meio à pandemia antes do jogo contra o Athletic, em Juiz de Fora, pelo Campeonato Mineiro. Na ocasião, ele pediu para que a CBF repensasse a Copa do Brasil e se mostrou preocupado com as seguidas viagens para longas distâncias. O América, por exemplo, precisou ir a Campina Grande, na Paraíba, para enfrentar o Treze - venceu por 1 a 0 e avançou à segunda fase.





Além disso, o treinador conviveu com casos de jogadores contaminados pelo coronavírus, como o volante Juninho, o zagueiro e lateral Joseph, o volante Leo Gomes, além dos atacantes Marcelo Toscano, Leandro Carvalho, Lohan e Kawê. Lisca foi além e ainda citou casos de infecções entre equipes que estão na Copa do Brasil, como Ponte Preta e Marília. "Está muito difícil, há vários casos na Ponte e no Marília depois dessas viagens, e não foi por falta de aviso", ressaltou.