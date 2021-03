Em briga direta pela vice liderança, América recebe o Cruzeiro no Horto

Lisca e Felipe Conceição fazem mistério na escalação (foto: Estevão Germano/América e Bruno Haddad/Cruzeiro) clássico no Independência, neste domingo, às 16h. Os dois clubes brigam na parte de cima do Estadual e buscam os três pontos mirando o líder Atlético. Na rodada que precede a paralisação do Campeonato Mineiro por causa da crise de saúde pública gerada pela COVID-19, o América recebe o Cruzeiro, emno Independência, neste domingo, às 16h. Os dois clubes brigam na parte de cima do Estadual e buscam os três pontos mirando o líder Atlético.









O time do técnico Lisca encerrou a preparação na tarde deste sábado (20/3) no CT Lanna Drumond. Depois de passar pelo Treze-PB, por 1 a 0, na Copa do Brasil, chegando à segunda fase, o Coelho precisa se recuperar no Estadual já que vem de derrota na última rodada para a Caldense, em casa.





O América está negociando dois dos seus principais jogadores: o zagueiro Messias e o atacante Ademir. O Ceará já fez uma proposta ao clube mineiro, que não quer a saída do defensor, considerado um dos líderes do elenco. Segundo apurou o Superesportes, a diretoria alviverde terá uma conversa com o zagueiro nos próximos dias para tentar convencê-lo a permanecer. Ele não está confirmado no jogo.





A presença de Ademir também é um mistério. Ele já não participou da vitória do Coelho sobre o Treze, por 1 a 0, em Campina Grande. O presidente Alencar da Silveira Júnior classificou a atitude como 'molecagem'. O atacante se desculpou e voltou a treinar.





Ademir está na mira do Palmeiras, que encaminhou na sexta-feira uma proposta ao América. Segundo apurou o Superesportes, os valores ainda não agradaram, e o clube mineiro deve escalar o ex-presidente Marcus Salum para conversar diretamente com o mandatário alviverde, Maurício Galiotte.





A boa notícia pode ser a estreia de Ribamar. Ele teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e depende da avaliação de Lisca para jogar.





Cruzeiro





O técnico Felipe Conceição contou com sete sessões de treino na semana. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde a primeira partida no Estadual – empate em 1 a 1 com o Uberlândia, em 27 de janeiro – e de cinco jogos em 14 dias. Neste período, Conceição utilizou 23 atletas promovendo uma rotação na equipe em campo, seja por questões técnicas ou físicas.





O zagueiro Manoel vai permanecer de fora. Por desgaste muscular, ele já desfalcou o Cruzeiro no empate por 1 a 1 com o São Raimundo-RR, pela Copa do Brasil, e na vitória sobre o Athletic, por 1 a 0, pelo Estadual.





No ataque, Marcelo Moreno, que ganhou a posição na última partida, deve ser mantido. Foi dele o gol da vitória sobre o time de São João del-Rei no domingo passado.





O lateral-esquerdo Matheus Pereira briga por uma vaga com Alan Ruschel. Ele elogiou o time do América. "Clássico é sempre importante, é diferente, o jogo é muito difícil por ser um clássico também e pelo América ter um elenco qualificado", frisou.





AMÉRICA X CRUZEIRO





Cruzeiro

Fábio; Raúl Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira (Alan Ruschel); Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Airton, Felipe Augusto e Marcelo Moreno





Técnico: Felipe Conceição





América

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Joseph), Messias (Bauermann), Anderson e João Paulo; Sabino (Flávio), Juninho e Alê; Léo Passos (Ademir), Leandro Carvalho e Rodolfo.

Técnico: Lisca





Data: Domingo, 21 de Março de 2021

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Emerson de Almeidas Ferreira

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Pablo Almeida da Cost