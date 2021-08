Atlético: Guilherme Arana é convocado para a Seleção Brasileira

Arana foi um dos melhores da Seleção na Olimpíada de Tóquio (foto: (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) )





O lateral-esquerdo Guilherme Arana, de 24 anos, vai representar o Atlético nos primeiros jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. O jogador foi convocado pelo técnico Tite nesta sexta-feira e vai defender o Brasil contra Chile, em 2 de setembro; Argentina, no dia 5; e Peru, no dia 9.









O atleta do Galo agradou à comissão técnica da Seleção com as ótimas atuações na campanha da conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Arana foi titular em todas as partidas da equipe na competição e considerado um dos melhores do Brasil.





Com a convocação, o lateral deve desfalcar o Atlético nos jogos da 18ª e 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo enfrenta o Bragantino, em 29 de agosto, fora de casa, e recebe o Grêmio em 5 de setembro.





Arana também pode ficar fora do jogo contra o Fortaleza, pela 20ª rodada, em 12 de setembro. Sua presença no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, dependerá da data que ainda será definida pela CBF.





Guilherme Arana é titular absoluto do Atlético. Ele participou de 22 jogos e marcou três gols na temporada. Em sua ausência, o substituto imediato é Dodô, que também vem agradando ao técnico Cuca e à torcida do Galo.





Todos os convocados





Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)





Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Guilherme Arana (Atlético), Alex Sandro (Juventus)





Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Lucas Veríssimo (Benfica)





Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid) Fabinho (Liverpool) Bruno Guimarães (Lyon), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon), Claudinho (Zenit), Everton Ribeiro (Flamengo)





Atacantes: Neymar (PSG), Rafinha (Leeds), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Firmino (Liverpool), Gabigol (Flamengo), Matheus Cunha (Herta Berlin)