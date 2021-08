Atlético: Galo 'aceso' no jogaço desta quarta-feira contra o River

Atlético e River Plate iniciam na noite desta quarta-feira, às 21h30, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a disputa por uma vaga na semifinal da Copa Libertadores. O Galo entra em campo na Argentina em busca de vantagem no duelo das quartas de final, já de olho no confronto de volta, na próxima quarta-feira, no Mineirão, que receberá 18 mil torcedores.

O Atlético chega embalado para o duelo. Nos últimos 12 jogos, o time teve nove vitórias, dois empates – ambos contra o Boca Juniors, nas oitavas de final da Libertadores – e apenas uma derrota, para o Bahia, em jogo que marcou a classificação às quartas da Copa do Brasil. O alvinegro vive grande fase na temporada. Entre os oito melhores na competição sul-americana e na Copa do Brasil, o Galo é também o líder do Campeonato Brasileiro.





No domingo, ao bater o Juventude de virada, por 2 a 1, alcançou o seu recorde de vitórias seguidas na Série A, com oito triunfos.Já o River Plate vem de resultados ruins. São três partidas consecutivas sem vitória. No duelo contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Copa da Argentina, os Millonarios foram eliminados nos pênaltis após empate no tempo normal.





Na fase de grupos da Libertadores, os mineiros fizeram a melhor campanha: cinco vitórias e um empate, com 15 gols marcados e apenas três sofridos. Nas oitavas de final, o time comandado pelo técnico Cuca viveu um drama para se classificar. Depois de dois empates sem gols, eliminou o Boca Juniors nos pênaltis. O goleiro Everson foi o grande herói, defendendo duas cobranças e marcando o gol da classificação.





Por sua vez, o River Plate viveu um drama na fase de grupos, sendo obrigado a jogar com o meia Enzo Pérez no gol na vitória sobre o Santa Fe – o time argentino passou por um surto de COVID-19 e não tinha nenhum goleiro disponível para o confronto.





Os ‘Millonarios’ garantiram a vaga nas oitavas graças ao empate do Junior de Barranquilla-COL com o Santa Fe-COL na última rodada.Nas oitavas de final, o River Plate voltou a apresentar um bom futebol. Depois do empate em casa, a equipe de Marcelo Gallardo eliminou o Argentinos Juniors com uma boa vitória por 2 a 0 fora.





O nome do jogo foi o atacante Braian Romero, autor dos dois gols.O Atlético conta com retornos relevantes para enfrentar o River Plate: o lateral-esquerdo Guilherme Arana, campeão olímpico em Tóquio com a Seleção Brasileira, e o meia Matías Zaracho, recuperado de lesão.

RIVER PLATE X ATLÉTICO





River Plate

Armani; Casco, Paulo Díaz, Martínez e Angileri; Zuculini, Pérez, De La Cruz e Carrascal; Braian Romero e Suárez (Julian Álvarez)

Técnico: Marcelo Gallardo



Atlético

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê, Zaracho (Vargas) e Nacho Fernández; Savarino e Hulk

Técnico: Cuca

Jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores

Estádio: Monumental de Núñez

Horário: 21h30

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Túlio Moreno e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: John Ospina (COL)

TV: Fox Sports







O adversário: duas baixas

O técnico Marcelo Gallardo tem dois desfalques para enfrentar o Galo. O zagueiro Pinola e o lateral-direito Montiel estão em tratamento de lesões. Ambos representam perdas do time titular do River Plate. Há também uma dúvida na formação dos 'Millonarios': o atacante Matías Suárez, que sofreu lesão muscular há duas semanas, foi liberado. Ainda que esteja à disposição de Gallardo, a tendência é o atleta começar no banco.





Enquanto isso...

...Diego Costa vem aí O atacante Diego Costa, de 32 anos, é o novo reforço do Atlético. A informação foi adiantada pelo jornalista Jaeci Carvalho, colunista do Estado de Minas e blogueiro dos portais Uai e Superesportes, em sua conta no Instagram. De acordo com Jaeci, o jogador defenderá o Galo por duas temporadas. O acordo foi fechado durante reunião em São Paulo entre Diego Costa, Renato Salvador, integrante do órgão colegiado ligado à diretoria, e Rodrigo Caetano, diretor de futebol. Com trajetória de sucesso no Atlético de Madrid, no Chelsea e na Seleção Espanhola, Diego Costa terá salário de R$ 1,3 milhão mensais, já incluindo luvas. O técnico Marcelo Gallardo tem dois desfalques para enfrentar o Galo. O zagueiro Pinola e o lateral-direito Montiel estão em tratamento de lesões. Ambos representam perdas do time titular do River Plate. Há também uma dúvida na formação dos 'Millonarios': o atacante Matías Suárez, que sofreu lesão muscular há duas semanas, foi liberado. Ainda que esteja à disposição de Gallardo, a tendência é o atleta começar no banco.Enquanto isso...

(foto: Sebastião Moreira/AFP)

Tudo igual no clássico

São Paulo e Palmeiras ficaram ontem no 1 a 1 no primeiro jogo pelas quartas de final da Libertadores. Os gols no Morumbi saíram no segundo tempo, com Luan abrindo o placar para o tricolor e Patrick de Paula igualando em cobrança de falta. A partida teve transmissão exclusiva do SBT/Alterosa para a TV aberta. Os times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, no Allianz Parque. Quem passar pega nas semifinais o vencedor do confronto entre Atlético e River Plate. Hoje, o Flamengo joga contra o Olimpia-PAR, às 19h15, em Assunção, no confronto de ida. Amanhã será a vez do Fluminense, que encara o Barcelona de Guayaquil no Equador.

DÚVIDA A principal dúvida na escalação do clube mineiro no aproveitamento do chileno Vargas, que formaria o trio de ataque com Savarino e Hulk. Se optar por um sistema com o meio mais reforçado, Cuca deve entrar com Zaracho.O meia Nacho Fernández espera um jogo aberto no reencontro com o ex-clube. "Teremos uma partida muito difícil contra o River. Eu os conheço muito bem, sei que é uma grande equipe. Vamos buscar um bom resultado. Creio que vai ser um jogo mais aberto. O River propõe o jogo em busca do resultado. Ao buscar o resultado, eles deixam espaços. Temos de ser inteligentes", disse.