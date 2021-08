Cuca exalta série positiva e liderança, mas ainda vê o Atlético em evolução

Cuca vê o Galo em fase de evolução e diz que manter a liderança e avançar no mata-mata são desafios (foto: Pedro Souza/Atlético)





A sequência de oito vitórias e a liderança do Campeonato Brasileiro são motivos de satisfação, mas não iludem o técnico do Atlético, Cuca. Depois da virada sobre o Juventude, em Caxias do Sul, que levou o Galo ao topo da Série A, o treinador manteve a cautela e disse que o time ainda está em processo de evolução. Ele espera que o ápice ocorra nos momentos de definição das competições até o fim da temporada.









"É uma honra, uma satisfação enorme estar na liderança de um campeonato tão difícil, equilibrado, com grandes equipes, grandes elencos como o campeonato tem. Mas um estágio atingiu-se, ganhar oitos jogos seguidos no Brasileiro também é motivo de muita satisfação. A gente faz tudo, tudo que a gente pode, mexe, remexe, tenta achar o jogador dentro do jogo, passar para ele a condição de movimentação, de se encaixar dentro da partida. Às vezes não dá certo, e graças a Deus hoje (domingo) deu certo, pude ajudar um pouquinho", exaltou o comandante depois da virada sobre o Juventude e a liderança alcançada.





Cuca, no entanto, sabe que cada jogo será uma decisão a partir de agora, quando as competições chegam às etapas de definição. Por isso, ele considera que o time ainda tem alguns aspectos a melhorar, mesmo com pouco tempo de descanso e treinos entre as partidas. "Acho que a gente ainda não atingiu o nosso máximo. A gente pode e deve evoluir em algumas coisas, mas no momento atual é muito difícil, porque o desgaste é muito grande e só a gente que trabalha aqui com os jogadores sabe como é o desgaste", enfatizou.





Além de manter a liderança do Brasileiro, Cuca terá outros desafios pela frente, como a sequência da Copa do Brasil e o duelo contra o River Plate, a partir da próxima quarta-feira, em Buenos Aires, pelas quartas de final da Copa Libertadores. "A gente tem que ir dosando, ora um, ora outro, equilibrando elenco para não perder ninguém machucado, daqui a pouco voltam jogadores também", ressaltou.





"É um momento crucial, momento de decisões, uma atrás da outra, buscar a liderança para nós é um motivo de muita alegria, mas a gente que agora tem um outro estágio, que é manutenção dessa liderança, que não é fácil chegar nessa liderança, a manutenção é tão mais difícil que chegar à liderança. A gente vai ter que jogar jogo a jogo, doação intensa até o fim como tivemos no jogo de hoje (domingo)", alertou o comandante, citando como exemplo a melhora da equipe na etapa final, em Caxias do Sul.