Negociação evolui, e Atlético fica perto de concluir venda de Marrony

Marrony tem dez gols com a camisa do Atlético (foto: (Foto: Pedro Souza/Atlético))





A negociação entre Atlético e Midtjylland, da Dinamarca, para a venda do atacante Marrony avançou. Se num primeiro momento o jogador não demonstrava empolgação, agora vê a transferência com bons olhos. A transação, que pode render R$ 40 milhões aos cofres do Galo, deve ser concluída nos próximos dias.

A informação de que Marrony está disposto a aceitar a proposta dos dinamarqueses foi divulgada pelo jornal O Dia, do Rio de Janeiro, e confirmada pelo Superesportes. Uma fonte informou à reportagem que a negociação deve ser resolvida nesta semana.





Na última semana, o jornal O Dia divulgou os valores da negociação. O Midtjylland propôs pagar 3 milhões de euros no ato da transferência (R$18,3 milhões) e 1,5 milhão de euros (R$9,15 milhões) em junho de 2023, totalizando 4,5 milhões de euros (R$27,5 milhões).

Dessa quantia, 630 mil euros (R$3,8 milhões) iriam para os cofres do Vasco, detentor de 14% dos direitos de Marrony, e 270 mil euros (R$1,6 milhão) seriam repassados ao Volta Redonda, proprietário de 6%.

Além dos 3,6 milhões de euros iniciais (R$21,9 milhões), o Galo teria direito a um bônus de 1 milhão de euros por cada um dos primeiros três anos de contrato (R$6,1 milhões x 3 = R$18,3 milhões), desde que Marrony dispute metade das partidas do Midtjylland. A duração do vínculo é de cinco temporadas, até junho de 2026.





O Midtjylland, que disputa a Superliga Dinamarquesa, tem parceria com o Brentford, da Inglaterra, o que indica uma possibilidade de Marrony atuar na Premier League no futuro.

Marrony foi contratado pelo Atlético ao Vasco em junho de 2020, por R$20 milhões, valor referente a 80% dos direitos econômicos. À época, o jovem de 22 anos chegou ao Galo com status de promessa e potencial para futura revenda.

Em sua passagem pelo alvinegro, o atacante não se firmou como titular, porém foi bastante aproveitado na condição de suplente. Ao todo, marcou 10 gols em 63 jogos a serviço do Galo.

Atualmente, Marrony está no departamento médico do clube. No início de julho, o atleta sofreu uma torção no joelho direito na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, pela 10ª rodada do Brasileirão.