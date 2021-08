Atlético vitamina seu cofre com negociação de jogadores

O atacante (entre Savarino e Guga) chegou ao alvinegro o ano passado: negociação prevê ainda bônus extra para o clube (foto: Yuri EDMUNDO/AFP - 25/5/21)





O Atlético está próximo de concluir a venda do atacante Marrony, de 22 anos, ao Midtjylland, da Dinamarca. A negociação evoluiu nesta semana e faltam detalhes para a assinatura do contrato entre as partes. A transferência do jogador será por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 27,5 milhões), com bônus que podem elevar os valores da transação para R$ 40 milhões.



Quando concretizar a saída de Marrony para o clube dinamarquês, o Atlético vai atingir uma importante marca: mais de R$ 50 milhões em comercialização de seus ativos. Até o momento, foram quatro concluídas, sendo que apenas um dos atletas estava no elenco principal do Galo.





A diretoria já vendeu quatro jogadores na temporada: o zagueiro Gabriel, por cerca de R$ 10,2 milhões ao Yokohoma FC, do Japão; o volante Léo Sena, por R$ 8,1 milhões ao Spezia, da Itália; o meia David Terans, por R$ 7,5 milhões ao Athletico; e o atacante Edinho, por cerca de R$ 1,5 milhão ao Fortaleza. Os últimos três não estavam no elenco do técnico Cuca.



No total, o alvinegro arrecadou R$ 27,3 milhões nessas transações. Com a conclusão no caso de Marrony, alcançaria lucro de R$ 54,8 milhões em transações. O valor ainda é bem abaixo das expectativas do clube, que planeja somar R$ 120 milhões nesse quesito até o fim do ano – os números foram apresentados pelo Atlético no Galo Business Day.





Na última semana, o jornal “O Dia” divulgou os valores da negociação do atacante. O Midtjylland propôs pagar 3 milhões de euros no ato da transferência (R$ 18,3 milhões) e 1,5 milhão de euros (R$ 9,15 milhões) em junho de 2023, totalizando 4,5 milhões de euros (R$ 27,5 milhões).





Dessa quantia, 630 mil euros (R$ 3,8 milhões) iriam para os cofres do Vasco, detentor de 14% dos direitos de Marrony, e 270 mil euros (R$ 1,6 milhão) seriam repassados ao Volta Redonda, proprietário de 6%.





Além dos 3,6 milhões de euros iniciais (R$ 21,9 milhões), o Galo teria direito a um bônus de 1 milhão de euros por cada um dos primeiros três anos de contrato (R$ 6,1 milhões x 3 = R$ 18,3 milhões), desde que Marrony dispute metade das partidas do Midtjylland. A duração do vínculo é de cinco temporadas, até junho de 2026.





O Midtjylland, que participa da Superliga Dinamarquesa, tem parceria com o Brentford, da Inglaterra, o que indica uma possibilidade de Marrony atuar na Premier League mais à frente.





PROMESSA Marrony foi contratado pelo Atlético ao Vasco em junho de 2020, por R$ 20 milhões, valor referente a 80% dos direitos econômicos. À época, o jovem de 22 anos chegou ao Galo com status de promessa e potencial para futura revenda.





Em sua passagem pelo alvinegro, o atacante não se firmou como titular. Porém, foi bastante aproveitado na condição de suplente. Ao todo, marcou 10 gols em 63 jogos a serviço do Galo.

Atualmente, Marrony está no departamento médico. No início de julho, o atleta sofreu uma torção no joelho direito na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.