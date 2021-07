Atlético: Presente de aniversário

Hulk tem sido um dos jogadores mais decisivos do alvinegro, marcando gols e dando assistências (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





No dia em que completou 35 anos, Hulk deu o presente para a torcida do Atlético. Ontem pela manhã, no Mineirão, o atacante marcou duas vezes na goleada do Galo sobre o Bahia, por 3 a 0, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nathan, no fim, fechou o placar no Gigante da Pampulha. Foi o sexto triunfo consecutivo da equipe alvinegra na competição.





Depois de um primeiro tempo de pouco futebol, Hulk apareceu para brilhar. Primeiro, numa arrancada, tabela e gol com toque de categoria. Depois, ao sofrer e converter pênalti. O Atlético segue em segundo lugar, a três pontos do líder Palmeiras, que também venceu na rodada (1 a 0 sobre o Fluminense).





Mineiros e baianos voltam a se enfrentar na quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, mas com outro foco: as oitavas de final da Copa do Brasil. Já pelo Brasileiro, o Galo terá pela frente o xará Athetico-PR no domingo, às 16h, de novo em casa.





Hulk chegou a seis gols pelo Atlético na competição, empatando com Matheus Peixoto, do Juventude, e Ytalo, do Bragantino. Ele é o vice-artilheiro do Brasileiro, com um a menos que Gilberto, do Bahia. O jogador alvinegro comemorou o bom desempenho: “Feliz, né!? Eu me sinto lisonjeado de poder fazer um excelente trabalho com minha segunda família, que é o Clube Atlético Mineiro. Juntos, com meus companheiros, poder conquistar esta vitória que é meu presente! Agora é aproveitar a minha família e nada melhor do que agradecer a Deus”.





Cuca foi só elogios ao atacante e deu aval até para a comemoração: “No dia do aniversário é complicado, porque, se não ganha, é ruim. Era um preço. Ele pode comemorar, lógico, de maneira comedida, dentro das normas. Fez por merecer, se dar os presentes que deu”.





Hulk é o jogador mais decisivo do Atlético na temporada. Tem 15 gols, além de nove assistências. São 22 participações diretas em 34 partidas. Das nove vitórias atleticanas no Brasileiro, o atacante foi determinante em cinco, balançando as redes em três delas e dando assistências para o gol que definiu o placar em duas.





SURPRESA Cuca poupou dois titulares ontem: Tchê Tchê, que foi acionado no intervalo, e Savarino, que não ficou nem no banco de reservas. Os substitutos foram Alan Franco e Dylan, que não tiveram bom desempenho. Mas o técnico ressaltou que precisava dar mais minutos de jogo aos dois.