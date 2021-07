Atlético voltará a jogar em período olímpico; relembre desempenho do time

Após classificação contra o Boca, Galo volta o foco ao Brasileirão (foto: Pedro Souza/Atlético) olímpico. O Galo recebe o Bahia, às 11h, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Superesportes fez um levantamento do desempenho do time alvinegro durante o período das Olimpíadas passadas. Veja na galeria abaixo. O Atlético iniciará, neste domingo, mais um período de jogos durante o ciclo. O Galo recebe o Bahia, às 11h, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Superesportes fez um levantamento do desempenho do time alvinegro durante o período das Olimpíadas passadas. Veja na galeria abaixo.









Os melhores desempenhos foram durante os jogos de Seul, em 1988, e Londres, na Inglaterra, em 2012. Nas duas oportunidades, o Galo jogou três vezes, com duas vitórias e um empate.

Já o pior desempenho ocorreu durante o evento em Atenas, na Grécia, no ano de 2004. O Atlético teve dois empates e três derrotas. Naquela temporada, o alvinegro só conseguiu escapar do rebaixamento na última rodada, ao bater o São Caetano, por 3 a 0, no Mineirão.

Em 1996, durante os jogos de Atlanta, nos Estados Unidos, o time mineiro fez apenas um jogo - um empate pelo Campeonato Mineiro. A Olimpíada aconteceu justamente no período entre o fim do Estadual e o início do Campeonato Brasileiro.

Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, entre 23 de julho e 8 de agosto, o Atlético entrará em campo cinco vezes: três contra o Bahia, sendo duas pela Copa do Brasil e uma pelo Brasileiro, além de Athletico-PR e Juventude, ambos pela Série A.

Caso vença o duelo contra o Bahia, domingo, às 11h, no Mineirão, o Galo alcançará uma marca que não tem desde 2015: seis vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro.

O Atlético vem embalado na competição. Desde o retorno de alguns jogadores após o segundo surto de COVID-19 no clube (além de lesões e convocações), o time cresceu no Brasileiro. Na sequência, o Galo bateu: Atlético-GO (4 a 1), Cuiabá (1 a 0), Flamengo (2 a 1), América (1 a 0) e Corinthians (2 a 1).