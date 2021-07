América: Coelho faz jogo dos desesperados contra o Grêmio

América tenta por fim em sequência de três derrotas na Série A (foto: Mourão Panda / América) mineiros encaram o Grêmio. A partida pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será às 17h, em Porto Alegre.



Na briga para fugir da zona de rebaixamento, o América enfrentará hoje um adversário que também tenta sair do Z-4. Na briga dos desesperados, osencaram o Grêmio. A partida pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será às 17h, em Porto Alegre.

Já o Grêmio vem de eliminação na Copa Sul-Americana. O time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari perdeu por 2 a 1 para a LDU, dentro de casa, na terça-feira, e deu 'adeus' ao torneio internacional.





No Brasileiro, o triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense, no Rio, na 12ª rodada, fez a equipe gaúcha deixar a lanterna da competição nacional, agora com a Chapecoense. O tricolor gaúcho está na 19ª posição, com 6 pontos, o que representará briga direta por posição no confronto desta tarde.





A tendência é o que o técnico Vágner Mancini mantenha a formação com três zagueiros (3-5-2) e varie pouco a escalação usada na partida contra o Sport, na 12ª rodada. Após o revés para o adversário pernambucano, o treinador criticou o desempenho da equipe e chegou a dar indícios de que mudaria algumas peças.





O Coelho tem oito ausências para o duelo: o lateral-esquerdo Marlon, o volante Sabino, o meia Yan Sasse e os atacantes Léo Passos, Lohan, Kawê, Ribamar e Rodolfo – todos estão no departamento médico do clube. Recuperado de lesão na coxa direita, Ademir poderá ser novidade na escalação.





Recuperado de lesão na coxa direita, Ademir volta a reforçar o América na temporada. O atacante não atua desde a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, em 20 de junho, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.





O Grêmio tem dois desfalques certos para o confronto. O primeiro é o zagueiro Kannemann, que cumprirá suspensão por ter recebido três cartões amarelos. Já Pedro Geromel, companheiro de defesa do argentino, reclama de dor no quadril e foi vetado.





TABU No jogo contra o Grêmio, o América tentará quebrar um tabu que já dura 50 anos. O Coelho nunca venceu a equipe gaúcha na história da Série A. Desde 1971, foram 14 partidas, com oito derrotas e seis empates. Na era dos pontos corridos, o alviverde empatou quatro e perdeu duas. Na soma geral, em 17 confrontos, o América conseguiu três vitórias, mas nenhuma na elite nacional. A equipe mineira saiu com o triunfo em dois duelos da Série B de 1992 e um na Copa Havelange de 2001.





A última vez que as equipes se enfrentaram foi na 30ª rodada da Série A de 2018. A partida terminou empatada em 1 a 1 no Independência. Os gols foram marcados pelo volante Juninho – ainda no América – e pelo meia-atacante Jean Pyerre, que também segue no Grêmio.