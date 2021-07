Uberaba acerta últimos detalhes para a Segunda Divisão do Mineiro

Aos 36 anos, Toninho Pesso tem a missão de levar o Uberaba Sport ao acesso ao Módulo II do Mineiro (foto: Toninho Posso / Arquivo Pessoal )

O Uberaba Sport Club, com 104 anos de história completados em 15 de julho, se prepara para entrar em campo pelo Campeonato Mineiro da Segunda Divisão (equivalente à Terceira Divisão do Estadual), a partir de 11 de setembro.

A pré-temporada será na própria cidade, nas dependências do CT Dr. Constantino Calapodopulos, no Bairro Jardim Canadá. A previsão é que todo o grupo seja apresentado até a primeira semana de agosto.





Jogadores Sub-20 do Uberaba foram avaliados em amistoso contra o América de João José do Rio Preto, no sábado (foto: Uberaba Sport Club / Divulgação)



“Já temos uma ideia de nomes. Pode ser que alguns jogares não estejam relacionados no começo, mas que depois possam a vir ser inseridos. O Sub-20 está em paralelo com o profissional. Estamos treinando e, às vezes, confrontando em jogos-treinos para uma qualidade unificada de trabalho. Vamos trabalhar neste processo de lapidação e maturação desses jogadores”, destaca o treinador Toninho Pesso.

Toninho, de apenas 36 anos, já foi jogador do time e do Nacional de Uberaba, além de ter comandado equipes como o Mixto (MT) – onde foi campeão da Copa Federação Mato-grossense (equivalente à Taça Minas Gerais) –, Juventude Samas (MA) e Luverdense (MT).

Segundo ele, um dos principais desafios, além de levar o time ao acesso ao Módulo II do Mineiro, vai ser montar, ao mesmo tempo, uma equipe competitiva com orçamento limitado, principalmente devido à pandemia de COVID-19.

“Devagarinho a gente vai montar a equipe dentro das possibilidades da competição. E com o orçamento melhorando, iremos nos qualificando e galgando nosso espaço. Essa divisão a gente diz que é mais difícil até que a Primeira Divisão. Lá você tem mais dinheiro, mais mercado e consegue jogadores de forma mais fácil. Aqui a dificuldade é maior. Mas vamos tentar fazer um trabalho que o torcedor sinta orgulho. Um time com uma camisa pesada como o Uberaba, com torcedores apaixonados, merece estar em divisões maiores”, destaca.

Duelo com o sogro

Em uma das nuances do futebol, genro e sogro se enfrentarão pela primeira vez como treinadores de equipes rivais na estreia na Terceirona. Será no jogo entre o Zebu e o Araxá, considerado um clássico regional.

Toninho Pesso é casado com a filha do treinador do Araxá Esporte, José Humberto Cordona. Ele começou a carreira como auxiliar técnico do sogro e depois cada um seguiu seu caminho.



Mesmo com a proximidade familiar, o comandante do Uberaba garante que dentro de campo será uma disputa sadia.



Técnico do Araxá, José Humberto Codorna é sogro de Toninho Pesso (foto: Talyson Oliveira/Esp EM)



“Logicamente que ele tem uma ideia de jogo e eu tenho outra. No início, quando comecei minha carreira ele acreditou em mim, mas o processo de caminhar nesta área foi meu. Na estreia, ali vai ter um encontro entre treinadores, mas o confronto maior é o clássico que é entre Uberaba e Araxá. As instituições são maiores do que a gente. O Codorna tem a vida dele, com muito mais experiências. E eu estou buscando o meu espaço dentro do que eu venho fazendo nestes seis anos como treinador”, reflete.

Com bom humor, Toninho considera que essa não é uma simples coincidência. Apesar de inédita entre eles, casos de familiares defendendo equipes diferentes acontecem no futebol.

“Uma hora ou outra isso iria acontecer. O importante é que o jogo seja limpo. Então, vai vencer o melhor. A gente vai competir, vou procurar ganhar e acho que da mesma forma o Araxá. A gente que vive de competição a vida inteira sabe que em cada jogo necessita da vitória, independentemente de quem esteja do outro lado”, almeja o treinador.

Jogos do Uberaba na competição

A equipe colorada está no Grupo B da Terceirona. Além de Uberaba e Araxá, estão na chave Araguari, Patrocinense e Inter de Itaúna.

A primeira fase contará com três grupos de cinco times, que farão jogos de ida e volta. Os dois melhores de cada chave e dois melhores terceiros colocados avançam para as quartas de final.



Os finalistas conquistarão o acesso ao Módulo II do próximo ano.

De acordo com a tabela divulgada pela Federação Mineira de Futebol (FMF), os jogos do Uberaba no campeonato serão:

Turno

11/9, às 15h - Araxá x Uberaba

18/9, às 15h - Uberaba x Patrocinense

2/10, às 9h - Inter de Minas x Uberaba

9/10, às 15 - Uberaba x Araguari

Returno

23/10 às 15h - Uberaba x Inter de Minas

30/10 às 15h - Araguari x Uberaba

6/11 às 15h - Sociedade Esportiva Patrocinense x Uberaba

13/11 às 15h - Uberaba x Araxá