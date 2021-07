Com Mozart sob intensa pressão, Cruzeiro enfrenta Vila Nova pela Série B

Mozart vive pressão intensa no comando do Cruzeiro, que encerrou preparação para jogo com Vila em treino no CT do Goiás, nessa sexta-feira (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) positivo há sete jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, o time celeste buscará voltar ao caminho das vitórias diante do Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, em Goiânia-GO. O Cruzeiro tem pela frente, neste sábado, às 16h30, um duelo que poderá definir o futuro do técnico Mozart. Sem um resultadohá sete jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, o time celeste buscará voltar ao caminho das vitórias diante do Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, em Goiânia-GO.









No Z4 - 19º colocado, com 11 pontos em 13 jogos -, o Cruzeiro poderá encerrar a rodada na lanterna da Segunda Divisão caso não vença seu compromisso. Para isso, basta que o Confiança, adversário direto da Raposa na briga contra o rebaixamento, vença seu duelo contra o Botafogo.





Como se tornou hábito sob comando de Mozart, o Cruzeiro deverá, mais uma vez, ter inúmeras mudanças na equipe titular. A começar do meio-campo, setor em que o clube perdeu Matheus Barbosa. O volante, artilheiro da Raposa em 2021 com sete gols, optou pela transferência ao Atlético-GO para disputar a Série A.





Há, ainda, uma expectativa por um novo esquema tático. Mozart poderá retornar ao 3-4-3, uma vez que volta a ter à disposição zagueiros mais experientes no elenco. Se a ideia for confirmada, Eduardo Brock, Léo Santos, Rhodolfo e Ramon disputam três vagas na equipe. Titular contra o Remo, Brock comentou, nessa sexta-feira, o peso do duelo diante do Vila.





"Eu acho que é um peso de responsabilidade. De entender que estamos, a cada dia, procurando entender por que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, entender a importância de resultado positivo - não só para a tabela, mas sim para a confiança do grupo. A gente sabe que existe uma cobrança muito grande entre nós, principalmente, a gente sabe da cobrança externa, mas principalmente entre jogadores", disse.





Para o jogo deste sábado, Mozart ganhou os retornos do meia Giovanni, que cumpriu suspensão na última rodada, e do lateral-direito Raúl Cáceres, recuperado de entorse no tornozelo esquerdo. Por outro lado, o atacante Marcelo Moreno e o volante Adriano não viajaram com a delegação para Goiânia em função de situações particulares.





Vila Nova





Há três jogos sem vencer - um empate e duas derrotas -, o Vila tenta, a exemplo do Cruzeiro, retomar o caminho de triunfos. O técnico Higo Magalhães, no entanto, tem problemas para escalar a equipe e pensa na mudança do esquema tático para o 3-5-2.





O volante/lateral-direito Pedro Bambu e o atacante Alesson sofreram lesões na derrota por 1 a 0 para o Brusque, na última rodada, e desfalcam a equipe. Por outro lado, o lateral Lucas Mazzeti, de 20 anos, contratado nesta semana ao Internacional, poderá fazer a estreia diante do Cruzeiro.





O Vila ocupa a 13ª colocação da tabela da Série B, com 14 pontos em 13 jogos disputados.





VILA NOVA X CRUZEIRO





Vila Nova

Georgemy; Xandão, Renato e Rafael Donato; Lucas Mazzeti, Dudu, Arthur Resende, Renan Mota e Willian Formiga; Henan e Alan Grafite. Técnico: Higo Magalhães





Cruzeiro

Fábio; Ramon, Rhodolfo e Eduardo Brock; Cáceres (Norberto), Lucas Ventura, Rômulo e Felipe Augusto (Jean Victor); Marcinho, Bruno José e Rafael Sobis. Técnico: Mozart





Motivo: 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia-GO

Data e horário: 24 de julho de 2021 (sábado), às 16h30

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)