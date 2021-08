Destaque do Atlético, Hulk chega ao sétimo 'duplo-duplo' da carreira

Hulk deu assistência para Nacho garantir vitória contra o River (foto: Pedro Souza/Atlético) importante marca pelo clube: destaque da equipe, ele atingiu um 'duplo-duplo' na temporada 2021. Com o passe para o gol de Nacho Fernández, ele chegou a dez assistências, além dos 17 gols marcados. Na vitória do Atlético sobre o River Plate, Hulk alcançou umamarca pelo clube: destaque da equipe, ele atingiu um 'duplo-duplo' na temporada 2021. Com o passe para o gol de Nacho Fernández, ele chegou a dez assistências, além dos 17 gols









Na carreira, Hulk teve dois duplos-duplos por cada equipe: Porto, de Portugal, Zenit, da Rússia, e Shanghai SIPG, da China. Veja os números abaixo.

2010/11 - Porto - 53 jogos, 36 gols e 17 assistências

2011/12 - Porto - 39 jogos, 26 gols e 16 assistências

2013/14 - Zenit - 35 jogos, 22 gols e 11 assistências

2015/16 - Zenit - 39 jogos, 23 gols e 23 assistências

2017 - Shanghai SIPG - 44 jogos, 30 gols e 21 assistências

2018 - Shanghai SIPG - 35 jogos, 17 gols e 14 assistências

2021 - Atlético - 38 jogos, 17 gols e 10 assistências

Duplo-duplo no Atlético

Nos últimos anos, o Atlético teve outros jogadores que alcançaram um 'duplo-duplo' em uma única temporada. Veja as estatísticas abaixo.

2020 - Keno - 38 jogos, 11 gols e 10 assistências

2019 - Cazares - 51 jogos, 11 gols e 10 assistências

2018 - Cazares - 50 jogos, 11 gols e 12 assistências

2017 - Robinho - 54 jogos, 13 gols e 10 assistências

2016 - Robinho - 55 jogos, 25 gols e 10 assistências

2015 - Luan - 50 jogos, 12 gols e 11 assistências

2013 - Ronaldinho Gaúcho - 38 jogos, 17 gols e 16 assistências

2013 - Diego Tardelli - 52 jogos, 18 gols e 11 assistências

2013 - Luan - 63 jogos, 10 gols e 12 assistências

2012 - Bernard - 47 jogos, 15 gols e 12 assistências

Hulk é decisivo

O atacante mostra poder de decisão ao aparecer em momentos importantes para a equipe alvinegra. Hulk abriu o placar a favor do Atlético em seis partidas, válidas por Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Destas, o Galo terminou vencedor em cinco.





27/04 - Atlético 2 x 1 América de Cáli-COL - Copa Libertadores

04/05 - Atlético 4 x 0 Cerro Porteño-PAR - Copa Libertadores

13/05 - América de Cáli-COL 1 x 3 Atlético - Copa Libertadores

30/05 - Atlético 1 x 2 Fortaleza - Campeonato Brasileiro

06/06 - Sport 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro

25/07 - Atlético 3 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro

Além disso, ele foi responsável por marcar o gol do desempate e garantir a vitória contra o Remo, no jogo de volta da Copa do Brasil, no Mineirão (2 a 1 para o Galo).

Contra o Corinthians, Hulk foi ainda mais decisivo. O time paulista abriu o placar, mas o centroavante foi o responsável por empatar e virar o jogo.

Já no duelo contra o Juventude, no último domingo, Hulk balançou as redes para empatar o confronto. O Galo venceu por 2 a 1, com gol de Nathan Silva nos acréscimos.

Em relação às assistências, foram seis passes para os companheiros abrirem o placar. Em todas, o Atlético saiu de campo vencedor.

01/05 - Tombense 0 x 3 Atlético (assistência para o gol de Hyoran) - Campeonato Mineiro

25/05 - Atlético 4 x 0 Deportivo La Guaira-VEN (assistência para o gol de Savarino) - Copa Libertadores

16/06 - Internacional 0 x 1 Atlético (assistência para o gol de Nathan) - Campeonato Brasileiro

01/07 - Atlético 4 x 1 Atlético-GO (assistência para o gol de Zaracho) - Campeonato Brasileiro

04/07 - Cuiabá 0 x 1 Atlético (assistência para o gol de Nacho Fernández) - Campeonato Brasileiro

11/08 - River Plate 0 x 1 Atlético (assistência para o gol de Nacho Fernández) - Copa Libertadores