Série B quase na metade: veja chances de rebaixamento e acesso do Cruzeiro

Chance de rebaixamento do Cruzeiro é 40 vezes maior que a de acesso (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) complementada nessa quinta-feira com as vitórias de CRB e Operário sobre Brusque (3 a 0) e Botafogo (1 a 0). Por sua vez, o Cruzeiro entrou em campo na quarta-feira, no Independência, onde empatou por 2 a 2 com o Vitória. O resultado manteve a equipe celeste próxima à zona de rebaixamento, em 15º lugar, com 17 pontos, e distante do G4, que tem o Sampaio Corrêa em 4º, com 29. A 17ª rodada da Série B foi









Conforme a UFMG, a chance de a Raposa cair para a Série C é de 32,7%. Clubes que estão neste momento no Z4 apresentam índice maior: Brasil de Pelotas, 72%; Confiança, 67,9%; Londrina, 66,5%; e Vitória, 59,6%.





Por outro lado, projetar o retorno à primeira divisão nacional é uma tarefa muito mais impensável que cogitar o descenso celeste. Os matemáticos da UFMG estipulam uma hipótese mínima, de apenas 0,78%.





Se somar 44 dos 63 pontos restantes (69,8%), o Cruzeiro chegará aos mesmos 61 que subiram Juventude e Cuiabá em 2020 (53,5%). Todavia, a recuperação não seria garantia de acesso, visto que o Sampaio Corrêa, 4º em 2021, tem 56,8% de aproveitamento (28 em 51).





No dia 22 de julho, o diretor de futebol do Cruzeiro, Rodrigo Pastana, minimizou as estatísticas na Série B e confiou na possibilidade de acesso. Na ocasião, o time ainda era dirigido por Mozart Santos e vinha de derrota dois dias antes para o Remo, por 1 a 0, no estádio Baenão, em Belém.





"Não concordo com esses números. Essa matemática feita nas primeiras rodadas, antes que a gente cumpra pelo menos 50% do campeonato, é totalmente evasiva e incorreta. É simplesmente um método estatístico. E eu não concordo. Tenho certeza que a gente vai se recuperar e vai voltar ao caminho das vitórias".





Mozart dirigiu o Cruzeiro nos empates com Vila Nova (0 a 0) e Londrina (2 a 2), até pedir demissão em função da sequência de nove jogos sem vencer. Escolhido como substituto, Vanderlei Luxemburgo estreou com triunfo sobre o Brusque (2 a 1) e em seguida empatou com o Vitória (2 a 2). O próximo compromisso é contra o Sampaio Corrêa, neste sábado, às 16h30, no Independência.