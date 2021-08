Ex-Galo será novo auxiliar no América

O técnico Vágner Mancini orienta jogadores do Coelho, que agora terá Diogo Giacomini na comissão permanente (foto: MOURÃO PANDA/AMÉRICA)



O técnico Vágner Mancini vai ganhar um braço direito no América. O clube oficializou ontem a contratação de Diogo Giacomini para o cargo de auxiliar-técnico permanente. O profissional de 42 anos chega ao Lanna Drumond para a vaga de Cauan de Almeida, que deixou o Coelho em julho para acertar com o Vasco e trabalhar com Lisca, seu ex-companheiro.



Será a segunda passagem de Giacomini no alviverde. Ele foi treinador da escola internacional do América de 2002 a 2003. Dois anos depois, voltou para ser o treinador da categoria Sub-15. Até a chegada de Giacomini, Mancini contava apenas com Anderson Batatais como auxiliar.



O novo auxiliar comandou o Coimbra entre 2017 e 2021 e teve o trabalho mais longevo do futebol mineiro nesse período. Ele foi demitido em março deste ano, após quatro partidas sem vitória no Campeonato Mineiro (o clube foi rebaixado para a Segunda Divisão estadual no fim da competição).





Pelo Coimbra, ele havia conquistado os títulos da Segunda Divisão e do Módulo II do Campeonato Mineiro, em 2018 e 2019, respectivamente.Dirigiu a equipe em 60 jogos, com 23 vitórias, 20 empates e 17 derrotas.





Como auxiliar, Giacomini integrou também a comissão técnica fixa do Atlético entre 2015 e 2017. Ele dirigiu a equipe principal em três oportunidades: nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2015 e no jogo de volta da final da Copa do Brasil em 2016, contra o Grêmio, em Porto Alegre, após a demissão de Marcelo Oliveira (o time foi eliminado com derrota por 3 a 1 no Mineirão e empate por 1 a 1 no Sul).





Graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, Giacomini é também mestre em Treinamento esportivo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nas categorias de base trabalhou no Internacional de Santa Maria-RS (auxiliar técnico Sub-20), América (técnico Sub-15 e técnico da escola internacional), Cruzeiro (técnico Sub-17, técnico da escola internacional e coordenador de captação), Atlético (técnico Sub-17 e Sub-20) e Palmeiras (técnico Sub-20).





No profissional, atuou no Internacional de Santa Maria-RS (auxiliar técnico e preparador físico), Olympic Club (auxiliar técnico), Atlético (auxiliar técnico e técnico interino) e Coimbra (técnico).

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A (é 17º, com 14 pontos em 15 jogos), o América volta a campo na segunda-feira, diante da Chapecoense. A partida será às 20h, em Chapecó.