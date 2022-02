Com ingressos de R$ 44,93 a R$ 548, Galo abre venda para volta ao Mineirão

Mineirão receberá a partida entre Atlético e Patrocinense, domingo, na volta do time ao estádio (foto: Pedro Souza/Atlético)





O Atlético inicia, às 15h desta sexta-feira (4), a venda de ingressos para a partida contra o Patrocinense, marcada para às 11h de domingo (6), no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.









O jogo pode marcar a estreia do zagueiro Godín, que se reapresentou no clube nessa quinta-feira, após defender o Uruguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.





A expectativa é que o técnico Antonio Mohamed escale os titulares na primeira partida do clube no Mineirão em 2022.

O Galo lidera o Estadual com sete pontos, enquanto o Patrocinense é o sexto, com quatro pontos.





Os bilhetes custam entre R$ 44,93 e R$ 548, e a venda ocorre exclusivamente de forma on-line, pelo site do Galo na Veia, até às 7h de domingo. Os descontos concedidos aos sócios não são cumulativos com a venda de meia-entrada.





Inicialmente, cada sócio poderá comprar apenas um ingresso. Caso restem bilhetes depois das 13h deste sábado (5), haverá venda de ingressos adicionais, com 50% de desconto, também seguindo a prioridade de compra, conforme horários abaixo.





Sócios que possuem planos GNV Kids podem requisitar, sem custo, no ato da compra, um ingresso para cada cartão GNV Kids cadastrado, no mesmo setor do ingresso adquirido pelo titular do plano.

Os portões de acesso ao estádio serão abertos às 9h. Os setores Vermelho Superior, Roxo Superior e Amarelo Superior não serão comercializados.





Para acessar o Mineirão, o torcedor deve apresentar o documento de identificação, o voucher do ingresso (digital ou, preferencialmente, impresso), comprovante digital ou impresso de vacinação (Conect SUS ou cópia do cartão de vacina) e teste de COVID-19 dos tipos RT-PCR ou Teste Rápido de Antígeno, impresso, com resultado negativo, realizado no período de 72 horas que antecede a partida.





Datas e horários de início da venda para cada categoria:





4/2 (11h): Fim do período de check-in para compradores de Season Ticket

4/2 (15h): GNV Preto e GNV Forte e Vingador (65% de desconto)

4/2 (21h): GNV Prata (55% de desconto)

5/2 (8h): GNV Branco / GNV Clubes (50% de desconto)

5/2 (12h): Compradores de Camarotes e Cadeiras da Arena MRV





5/2 (13h): Adicional GNV Preto e GNV Forte e Vingador

5/2 (14h): Adicional GNV Prata

5/2 (15h): Adicional GNV Branco/GNV Clubes

5/2 (16h): Adicional Arena MRV

5/2 (17h): Não sócios





Preços já com descontos para sócios:





Laranja Superior / Laranja Inferior / Amarelo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 44,93

GNV Prata: R$ 57,77

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 64,18

Ingresso Adicional: R$ 64,18

Não sócios: R$ 128,37





Vermelho Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 63,87

GNV Prata: R$ 82,12

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 91,24

Ingresso Adicional: R$ 91,24

Não sócios: R$ 182,48





Roxo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 191,83

GNV Prata: R$ 246,64

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 274,04

Ingresso Adicional: R$ 274,04

Não sócios: R$ 548,08





Torcida visitante





Os ingressos para torcida visitante serão vendidos também na plataforma on-line, a partir das 17h deste sábado. O valor é R$ 128,37, e o setor será o Amarelo Superior.





Gratuidade para crianças





De acordo com o Decreto Municipal nº 16.438/2016, que regulamenta a lei de gratuidade nº 10.942/2016, será destinado, para menores de 12 anos, 1% da totalidade de ingressos disponibilizados para venda, tendo como base os critérios de segurança pública e de organização de cada evento.





A retirada de gratuidades infantis garantidas por Lei será realizada no Clube Labareda (Av. Portugal, 4020 - Itapoã - BH) no dia 04/02 (sexta-feira) das 10h às 18h, conforme procedimentos determinados pelas autoridades públicas e mediante a disponibilidade.





A retirada poderá ser feita somente pelo pai ou responsável legal do menor de 12 anos mediante apresentação de documento de identidade do pai/ responsável e documento de identidade ou certidão de nascimento de menor (documento original ou cópia autenticada).