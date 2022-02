Ex-Atlético, Luan está perto de voltar ao futebol brasileiro

Ex-Atlético, Luan está a caminho do Santos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )





Com história vencedora no Atlético, o meia-atacante Luan, de 31 anos, está perto de voltar ao futebol brasileiro. E deverá novamente jogar em um alvinegro: o Santos, que está próximo de anunciá-lo como reforço, a pedido do técnico Fábio Carille.









Luan está sem clube desde que deixou o V-Varen Nagasaki, da Segunda Divisão do Japão. A última vez que atuou foi em 11 de setembro, no empate por 1 a 1 com o Omiya Ardija.





O ex-atleticano já havia demonstrado interesse de retornar ao futebol brasileiro há tempos. Em setembro passado, Luan sugeriu, inclusive, um retorno à Cidade do Galo.





"Quem sabe um dia não possa voltar para onde não deveria ter saído", publicou nas redes sociais, seguido de um 'emoji' do Galo. No mesmo storie, ele compartilhou o vídeo de uma página de torcedores com lances dele vestindo a camisa do Atlético.





O destino do jogador, porém, deverá mesmo ser o Santos. Ele é desejado por Fábio Carille desde que o treinador comandava o Corinthians e Luan defendia o Atlético. Na ocasião, as negociações não avançaram.





Luan deixou o Atlético em dezembro de 2019, quando foi vendido por cerca de R$ 6 milhões ao V-Varen Nagasaki. Pelo clube mineiro, disputou 304 jogos e anotou 48 gols desde quando chegou, em 2013. Com ele em campo, o time venceu 152 vezes, perdeu 84 e empatou 68.





Pelo Galo, o 'Maluquinho' foi campeão da Copa Libertadores (2013), da Copa do Brasil (2014), da Recopa (2014) e três vezes do Campeonato Mineiro (2013, 2015 e 2017).