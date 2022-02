Planejamento para a Supercopa: Atlético vai escalar titulares no domingo

No único jogo com maioria dos titulares em campo, Galo goleou Tombense por 3 a 0 (foto: Pedro Souza/Atlético)









Pelas contas divulgadas pelo treinador, o terceiro jogo dos titulares na temporada será o clássico contra o América, dia 12 de fevereiro, no Independência. Na primeira partida realizada, contra o Tombense, no último sábado, goleada do Galo por 3 a 0.





Já os reservas serão acionados em mais dois duelos antes da decisão da Supercopa do Brasil. Os jogadores vão ser escalados contra a URT (9 de fevereiro, em Patos de Minas) e Athletic (15 de fevereiro, no Mineirão). De acordo com o técnico argentino do Galo, todos os atletas poderão estar em igualdade de minutos jogados com esse planejamento.





"É o planejamento que fizemos para que todos os jogadores possam chegar com a mesma quantidade de minutos ao dia 20 contra o Flamengo", completou.





O Atlético é o líder do Campeonato Mineiro, com sete pontos em três partidas. No domingo, enfrentará o Patrocinense, que soma quatro pontos e ocupa a sexta posição.





O jogo pode marcar a estreia de Diego Godín com a camisa do Atlético. O jogador retorna de período com a Seleção Uruguaia, onde se destacou, inclusive com uma assistência, e pode fazer o seu primeiro jogo pelo Galo.

