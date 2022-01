Turco estipula prazo de três semanas para deixar Atlético pronto para 2022

Mohamed estreou pelo Atlético com empate diante do Villa Nova (foto: Pedro Souza/Atlético) Após estreia no Atlético com empate diante do Villa Nova, nessa quarta-feira, em Nova Lima, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, o técnico Antonio Mohamed estipulou o prazo de três semanas para deixar a equipe preparada para a temporada 2022. O argentino pretende rodar o elenco no período estabelecido para deixar os jogadores preparados para o ano repleto de competições no calendário - Supercopa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, além do Estadual.









Na partida em Nova Lima, Mohamed escalou o Atlético com formação alternativa e promoveu a estreia de quatro jogadores - os atacantes Ademir e Fábio Gomes, o zagueiro Vitor Mendes e o meio-campista Guilherme Castilho. Dos titulares da temporada passada, apenas Matías Zaracho esteve em campo. O argentino entrou após o intervalo e foi o responsável pela assistência do gol marcado por Dylan, aos 43' da etapa final.





Na avaliação do treinador, o curto tempo de trabalho teve impacto na falta de entrosamento do time. "É uma possibilidade, que falta tempo de treinamento. Mas também, mover a bola nesse campo, com muita velocidade, é muito difícil, precisa de mais tempo para controlar a bola. Isso dificultou muito, foi nosso maior impedimento. Temos que seguir trabalhando e melhorando", avaliou.





O Atlético volta a campo no próximo sábado, às 16h30. O Galo buscará a primeira vitória no Campeonato Mineiro contra o Tombense, no Independência.