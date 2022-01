Ronaldo é ovacionado pela torcida do Cruzeiro no Independência

Ronaldo saudou os cruzeirenses no estádio Independência (foto: Paulo Galvão/EM/D. A Press )





Dono da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno foi ovacionado pela torcida cruzeirense no Independência nesta quarta-feira, minutos antes da estreia do time no Campeonato Mineiro contra a URT.









"Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo", cantaram os torcedores celestes ao avistar Ronaldo em um dos camarotes do Independência, em Belo Horizonte.





Ronaldo saudou os cruzeirenses nas arquibancadas. Antes da partida, o Fenômeno recebeu a visita no camarote do narrador Alberto Rodrigues, da Itatiaia, responsável por narrações dos jogos do clube nos tempos em que ele vestiu a camisa celeste, em 1993 e 1994.





Ronaldo chegou ao Independência acompanhado de alguns integrantes da equipe responsável pela transição da SAF. O ex-volante Elias, que vestiu a camisa do rival Atlético, integra o grupo e também compareceu ao estádio no bairro Horto.