Lucas Ventura projeta ano especial no Cruzeiro: 'Posso mudar a minha vida'

Lucas Ventura deve ser titular no início da temporada (foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Lucas Ventura está focado no Cruzeiro e sabe que a temporada vindoura pode mudar a sua trajetória no futebol: "Um ano muito importante para mim, para a minha vida, para a minha carreira", resumiu. Depois de perder espaço e ser emprestado para Sport, em 2018, e Boa Esporte, em 2019, o volante de 23 anos conseguiu voltar ao clube e mostrar seu valor. Ele atuou em 18 jogos e foi titular na reta final de 2021. Agora deve começar o ano como titular do técnico Paulo Pezzolano.Em entrevista exclusiva ao Superesportes, Lucas Ventura comentou o início de temporada, avaliou o trabalho do treinador uruguaio e revelou suas referências no futebol.Logo no início da conversa, o volante garantiu que está mais focado do que nunca no Cruzeiro."No passado, individualmente, foi um ano muito bom para mim, tive bastante oportunidade, pude mostrar nos jogos que eu tenho capacidade de vestir esta camisa, que a gente sabe que é muito pesada e muito complicada, nem todos conseguem jogar pelo peso da camisa, pela grandeza do clube. Espero que este ano seja um ano de afirmação. Eu carrego como um ano muito importante para mim, para a minha vida, para a minha carreira, ano que eu posso mudar a chave da minha carreira, da minha vida, estou muito focado, muito esperançoso, muito ansioso para que tudo dê certo", disse.De acordo com Lucas Ventura, o objetivo maior do ano é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro disputará a Segunda Divisão pela terceira vez seguida."Acho que o primeiro objetivo é conseguir o que o clube deseja e o que nós esperamos: conseguir subir o clube para a Série A, que vai ser um grande feito para mim e para todos os atletas que estão no clube, vamos disputar esta competição e carregar esta responsabilidade que é gigantesca de voltar com o clube para a Primeira Divisão. Então, para mim, é o ano de mudar a chave, de deslanchar mesmo no futebol, de mostrar cada vez mais que tenho capacidade de vestir esta camisa, porque para vestir esta camisa não adianta um ano bom, mas sim ter uma temporada de afirmação, temporada boa, estou muito focado, espero que seja um ano de afirmação. Tenho trabalho para evoluir todos os dias".





Paulo Pezzolano



Lucas Ventura elogiou o começo de trabalho de Paulo Pezzolano. "Treinador muito intenso, muito bom, dia após dia está colocando o modelo que a equipe dele joga, muito intenso, dita o ritmo de jogo. A gente está muito focado, todos com o mesmo pensamento de trabalhar dia após dia para chegar no nível que ele deseja, que ele gosta e que a gente também esteja satisfeito. Está sendo muito produtivo a pré-temporada, treinos muito bons, espero que na estreia a gente esteja com a cara do time que ele gosta de jogar".



O volante deve ser titular do time neste início de temporada. O Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro contra a URT, na próxima quarta-feira, dia 26, às 17h, no Mineirão.



"Tenho certeza que ele (Pezzolano) tem muitas coisas para nos passar, tem uma ideia de jogo ótima, tem tudo para dar certo, e tenho certeza que vai dar certo. Ele gosta de conversar sempre, gosta de trocar ideia, gosta de orientar dentro de campo, isso é muito bom", acrescentou.





Referências



Lucas Ventura tem duas grandes referências na posição: o brasileiro Casemiro e o francês N'Golo Kanté. O mineiro de Leopoldina também não esconde a admiração pelo português Cristiano Ronaldo.



"Tem bastante jogadores que admiro, por exemplo, o Casemiro, que está mantendo uma regularidade, está há bastante tempo no futebol europeu, mantendo o nível. A gente sabe como é difícil manter a regularidade ainda mais jogando em uma equipe gigante como o Real Madrid, ele está representando a nossa Seleção muito bem. Então, é um jogador que a gente tenta observar o que ele está fazendo dentro de campo. Também tem o Kanté, que eu gosto bastante, tem o Cristiano Ronaldo que eu sou muito fã, o que ele faz dentro de campo é um absurdo, ele se cuida, é disciplinado para tentar evoluir, é um jogador que gosto bastante".





Cobranças pelo 1º gol



Lucas Ventura ainda busca o primeiro gol como profissional. Apesar de ser volante, ele se cobra e espera que este jejum acabe logo. "É uma coisa que eu venho me cobrando bastante, todos os jogos eu imagino como vai ser, que dia vai ser, mas as coisas acontecem no momento certo, mas isso aí é nos planos de Deus. Tenho certeza que vai acontecer e vai ser importante para a minha vida e para a minha carreira, venho sonhando e imaginando há bastante tempo, mas tenho paciência e tranquilidade, sei que na hora certa vai acontecer. É continuar trabalhando, porque quem trabalha Deus ajuda. E vai acontecer no momento certo".