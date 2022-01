Cruzeiro encaminha contratação do lateral-esquerdo Matheus Bidu, do Guarani

Bidu marcou quatro gols e deu cinco assistências na última temporada (foto: Thomaz Marostegan/Guarani FC) O Cruzeiro está perto de chegar a um acordo com o lateral-esquerdo Matheus Bidu, ex-Guarani. O Superesportes confirmou com fontes ligadas ao clube campineiro que a negociação pode ter um desfecho ainda nas próximas horas, casos os entraves finais sejam resolvidos.









Na última temporada, Bidu participou de 45 jogos pelo Guarani, com quatro gols e cinco assistências. Ele foi um dos destaques do time paulista em 2021.





De acordo com apuração do Superesportes, o Guarani tem a intenção de emprestar o atleta e receber uma compensação financeira.





Bidu tem interesse de deixar o Guarani e já conversou com a diretoria sobre o assunto. No início do ano, o lateral não se reapresentou com o restante do grupo no dia 4 de janeiro, gerando descontentamento do Bugre.





Depois de alguns dias, atleta e clube entenderem que o melhor neste momento era uma transferência, de preferência por empréstimo.





De acordo com o site CB News, do jornalista Carlos Batista, a multa de Bidu para o mercado nacional está avaliada em R$ 10 milhões. Os direitos econômicos do atleta estão divididos entre Bugre (60%) e Magnum (40%).





O Cruzeiro ainda conta com Matheus Pereira e Rafael Santos para a lateral esquerda.