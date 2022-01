América faz acordo com Wellington Paulista, que chega a BH nesta segunda

Wellington Paulista marcou 42 gols em 148 jogos pelo Fortaleza (foto: Pedro Chaves/Fortaleza)









Falta apenas a realização dos exames médicos para o anúncio oficial do Coelho. O jogador assinará contrato válido até o fim de dezembro deste ano.





A chegada de Welligton Paulista supriria as perdas de Fabrício Daniel (que voltou ao Mirassol), Ribamar e possivelmente do argentino Zárate (próximo de acerto com um clube argentino).





O jogador terá como companheiros de ataque Orlando Berrío, Felipe Azevedo, Rodolfo, Everaldo e Henrique Almeida, além dos jovens Léo Passos, Kawê e Carlos Alberto. O clube não deve buscar mais um centroavante nos próximos três meses.





Titular do Fortaleza de 2019 a 2021, 'WP9' marcou 42 gols em 148 jogos. Na temporada passada, foram 12 tentos marcados em 28 participações como titular e 22 como reserva.





Antes de chegar ao Leão do Pici, o atacante passou por West Ham-ING, Criciúma, Internacional, Coritiba, Fluminense e Ponte Preta. Em Minas Gerais, Wellington Paulista defendeu o Cruzeiro de 2009 a 2012, com 75 gols em 160 partidas disputadas.

Esta será a 11ª contratação do América para a temporada. O clube já anunciou o goleiro Jailson, o lateral-direito Rául Cáceres, os zagueiros Germán Conti, Éder, Iago Maidana e Gabriel Gomes, os meias Índio Ramírez e Matheusinho, e os atacantes Everaldo e Henrique Almeida.

(Com Leopoldo Siqueira)

O América acertou os últimos detalhes para a contratação do atacante Wellington Paulista. O empresário do atleta, Alexandre Oliveira, falou ao Superesportes que o experiente jogador de 38 anos chega a Belo Horizonte nesta segunda-feira após finalizar a rescisão de contrato com o Fortaleza.