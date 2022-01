Cruzeiro oficializa a contratação do lateral-direito Gabriel Dias, ex-Ceará

Gabriel Dias, que já vinha treinando na Toca, se encontrou com Ronaldo (foto: @ggaleixo / Cruzeiro)

O Cruzeiro anunciou neste sábado (22) a contratação de Gabriel Dias, lateral-direito de 27 anos. O atleta, que já treina na Toca da Raposa 2, defendeu o Ceará na temporada passada e estava livre no mercado da bola. O contrato vai até o fim deste ano.Gabriel é, neste momento, o único lateral-direito do elenco da Raposa. Até então, o técnico Paulo Pezzolano tinha como opção improvisar o volante Rômulo na posição.Raúl Cáceres, que fez parte do elenco em 2021, preferiu acertar com o América. Ele não gostou da redução salarial proposta pela nova diretoria, bancada pelo ex-atacante Ronaldo que adquiriu 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol (SAF).Já outro lateral-direito que faria parte do elenco, Pará, que chegou a ser oficializado pelo clube, decidiu não ficar após a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo.Existe a possibilidade de Geovane, lateral-direito da equipe sub-20 que participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior, fazer parte do elenco profissional.Gabriel Dias nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Francisco Morato. Revelado pelo Palmeiras, não conseguiu se firmar. Ele coleciona passagens por Boa Esporte, Fortaleza, Bragantino e Internacional.