Cruzeiro divulga relacionados para estreia no Mineiro; veja lista completa

Pezzolano ainda não foi inscrito, mas pode aparecer no banco como assistente (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) O Cruzeiro divulgou nesta quarta-feira (26/1) a lista de relacionados para a estreia no Campeonato Mineiro, contra a URT, às 17h, no Independência. A ausência ficou por conta do volante Lucas Ventura, que sentiu incômodo muscular.









Por outro lado, ainda não foram registrados pela CBF o goleiro Rafael Cabral, o lateral-esquerdo Matheus Bidu (oficializado nesta terça), o volante Pedro Castro, além dos zagueiros Sidnei e Maicon. O goleiro Gabriel Brazão não foi anunciado oficialmente como reforço.





O técnico Paulo Pezzolano também não teve o nome publicado no BID. Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, uma opção para que o uruguaio fique na beira do campo é sua participação no jogo como um assistente.





O zagueiro Maicon, o lateral-esquerdo Matheus Pereira e os volantes Adriano e Pedro Castro tiveram resultados positivos em exames de COVID-19. Portanto, precisarão cumprir período de quarentena.





O Cruzeiro deve entrar em campo com Denivys; Rômulo, Mateus Silva, Eduardo Brock (Paulo) e Rafael Santos; Willian Oliveira (Filipe Machado), Giovanni e Marco Antônio; Waguininho, Vitor Leque e Thiago.





Veja a lista de relacionados





Goleiros: Denivys, Rodrigo Bazilio





Laterais-direitos: Gabriel Dias, Geovane





Laterais-esquerdos: Rafael Santos, Kaiki





Zagueiros: Matheus Silva, Eduardo Brock, Weverton





Meio-campistas: Rômulo, Willian Oliveira, Filipe Machado, Marco Antônio, Ageu, João Paulo, Giovanni





Atacantes: Bruno José, Waguininho, Vitor Leque, Edu, Thiago