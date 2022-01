Godín e Vargas serão os únicos desfalques do Atlético por 'Data Fifa'

Godín e Vargas, do Atlético, representarão suas seleções na Data Fifa (foto: Montagem com imagens de Pedro Souza/Atlético)

Em pré-temporada, o estrelado elenco do Atlético terá apenas dois desfalques pela próxima 'Data Fifa' - reservada para confrontos das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. São eles: o zagueiro uruguaio Diego Godín e o atacante chileno Eduardo Vargas. Os jogadores deixam Belo Horizonte neste domingo (23) para os compromissos internacionais.Neste sábado (21), o Galo teve um 'alívio', já que o atacante venezuelano Jefferson Savarino ficou de fora da lista de convocados para os jogos de seu país. Na primeira convocação do técnico argentino José Pekerman, os nomes mais famosos são os dos atacantes Otero, ex-Atlético e hoje no Cruz Azul, do México, e Soteldo, ex-Santos e hoje no Toronto FC, do Canadá.Savarino já havia iniciado a pré-temporada com alguns dias de atraso no Atlético, já que teve problemas para retornar da Venezuela após período de férias.Quem vinha sendo figura presente nas convocações de Tite e ficou de fora da lista para os jogos da Seleção Brasileira foi o lateral-esquerdo Guilherme Arana. Segundo a comissão técnica do Brasil, jogadores que ainda não haviam iniciado a pré-temporada no dia da convocação foram preservados.O torcedor do Atlético terá quatro jogos para acompanhar a dupla Godín e Vargas em suas respectivas seleções. Nos dias 27 de janeiro e 1° de fevereiro, nesta ordem, o Uruguai de 'El Faraón' enfrentará Paraguai e Venezuela - com ambos os jogos às 20h no horário de Brasília.Por sua vez, Vargas entrará em campo com o Chile nos duelos diante de Argentina e Bolívia - nas mesmas datas de Godín. O primeiro confronto ocorrerá às 21h15 da próxima terça-feira, enquanto o segundo será realizado às 17h do dia 1° de fevereiro.Neste período, o Atlético terá seus dois primeiros compromissos pelo Campeonato Mineiro. Na quarta-feira (26), às 19h, o Galo irá ao Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, para enfrentar o Villa Nova. Depois, no sábado (29), às 16h30, receberá o Tombense no Estádio Independência, em Belo Horizonte.