Ronaldo desafia torcida do Cruzeiro a igualar número de sócios do Atlético

Ronaldo convoca torcida para igualar número de associados do rival (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Acionista de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, Ronaldo voltou a convocar a torcida celeste para aderir ao programa de sócio-torcedor do clube. Em live no YouTube, nessa segunda-feira, o 'Fenômeno' respondeu a perguntas de seguidores e ressaltou o objetivo de chegar a marca de 50 mil associados até o final do Campeonato Mineiro.









Ronaldo elogiou a forma como o Atlético conduz o Galo na Veia, programa de sócios do clube, e desafiou a torcida cruzeirense a diminuir a diferença em relação ao número de associados do rival. O Galo é o clube brasileiro com mais sócios-torcedores no Brasil: cerca de 123 mil.





"O Atlético tem feito um trabalho incrível. Foi campeão brasileiro no ano passado, parabéns por essa conquista incrível, e teve uma temporada muito bacana. Pessoal está falando que o Atlético tem 100, 110 mil sócios-torcedores. Eles estão bem à frente do Cruzeiro. Cadê a torcida do Cruzeiro para equilibrar, igualar isso? Eles estão fazendo um belo trabalho, e o que nós temos que fazer, ao invés de invejar eles, é fazer a nossa parte. E o que o torcedor pode fazer é se inscrever no sócio-torcedor para dar contribuição a um novo Cruzeiro, que vai arrebentar. Vamos voltar a colocar o Cruzeiro no lugar que não deveria ter saído. Vamos com tudo. Parabéns ao Atlético por esse trabalho incrível", reiterou.





Após o anúncio oficial de que Ronaldo assumiria a gestão do Cruzeiro, no fim de dezembro de 2021, o clube multiplicou o número de sócios-torcedores. Na semana passada, a Raposa ultrapassou a marca de 30 mil membros do plano Sócio 5 Estrelas.





Em 23 de dezembro do ano passado, quando a Raposa lançou a reformulação do plano, eram cerca de 10 mil membros cadastrados. A ideia do Cruzeiro é conseguir um valor médio anual de R$ 500 por sócio, considerando apenas as mensalidades. O objetivo é arrecadar R$ 25 milhões na temporada com a modalidade. Com mais de 30 mil sócios, o clube já supera R$ 15 milhões em receitas.