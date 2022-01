Cruzeiro x América: veja como será venda de ingressos para jogo no Mineirão

Venda de ingressos para sócios do Cruzeiro começa nesta segunda-feira (31) (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro )





O Cruzeiro inicia, nesta segunda-feira, a venda de ingressos para o duelo diante do América, marcado para quarta-feira (2 de fevereiro), às 21h30. A partida pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro marcará o reencontro do time e de sua torcida com o Mineirão.









Como mandante do clássico, o time celeste coordena a venda de bilhetes, que estará disponível a partir das 8h para associados do Sócio 5 Estrelas - categorias Diamante, Tribuna e Multicampeão. Vale lembrar que os torcedores que aderiram ao programa até o dia 20 de janeiro têm condições especiais para esta partida (leia detalhes nos tópicos ao fim da reportagem).





A partir de 12h, sócios dos planos antigos (Platina, Ouro e Prata) poderão comprar seus ingressos. Os associados ao Cruzeiro Sempre e Bronze terão acesso ao sistema a partir de 17h. Na terça-feira (1), a partir de 8h, o Cruzeiro inicia a venda de tíquetes para os sócios Time do Povo. A venda para o público em geral será aberta às 12h de terça, véspera do duelo.





Os ingressos vendidos de forma avulsa pelo site FutebolCard custam de R$ 40 (meia solidária) a R$ 300. O Cruzeiro destaca que o bilhete não pode ser impresso. Ou seja, tem que ser apresentado pela tela do celular. "Verifique se o ingresso se encontra carregado em seu celular no aplicativo da FutebolCard e que o celular tenha bateria", pede o clube.





Para o duelo desta quarta-feira, o torcedor do Cruzeiro precisará apresentar, além do passaporte com ciclo vacinal completo, o teste RT PCR/teste rápido de antígeno feito até 72 horas antes do jogo. É proibido o acesso de menos de 12 anos ao estádio.





Valor de ingressos para público geral





- Vermelho Superior e Inferior - Inteira: R$140 ; Meia (Meia Solidária): R$70





- Amarelo Superior e Inferior - Inteira: R$80 ; Meia (Meia Solidária): R$40





- Laranja Superior e Inferior - Inteira: R$80 ; Meia (Meia Solidária): R$40





- Roxo Superior - Inteira: R$200 ; Meia (Meia Solidária): R$100





- Roxo Inferior - Inteira: R$300 ; Meia (Meia Solidária): R$150





*A compra de meia solidária se dá mediante doação de 1kg de alimento ou produto de limpeza. A doação deverá ser entregue na sede do clube do Barro Preto até o dia seguinte da partida e não deve ser levada para o estádio.