Thiago ou Edu? Pezzolano explica como atacantes vão se encaixar no Cruzeiro

Thiago e Edu contribuíram com gols na vitória do Cruzeiro sobre a URT (foto: Juarez Rodrigues/EM D.A Press) O Cruzeiro iniciou 2022 com a “dor de cabeça” que todo treinador gosta. Os centroavantes Thiago e Edu marcaram na vitória por 3 a 0 sobre a URT, nessa quarta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Caberá ao uruguaio Paulo Pezzolano decidir como cada atleta contribuirá à equipe.









Pezzolano analisou as principais virtudes dos atletas. Na opinião dele, Edu consegue sobressair dentro da grande área, enquanto Thiago é versátil para se movimentar pelas pontas e pressionar a saída de bola. A escolha pelo titular considerará um aprofundado estudo sobre o adversário e o próprio ambiente de jogo.





“Vamos estar trocando e vendo quem se adapta melhor. Edu tem uma qualidade muito grande dentro da área. Thiago tem vantagem no físico, está constantemente fazendo diagonal, pressionando, é intenso para jogar. Cada um tem coisas boas, haverá jogos para um e para outro. Mas creio que se os dois estiverem bem preparados darão 100% para o Cruzeiro”.





Thiago e Edu balançaram a rede em lances parecidos: o primeiro recebeu assistência de Rafael Santos aos 42 minutos da primeira etapa, e o segundo foi acionado por João Paulo aos 26 do segundo tempo. Ambos os gols surgiram de passes do lado esquerdo e antecipação dos atacantes à marcação da URT.





Aos 20 anos, Thiago chegou ao oitavo gol em 58 partidas pelo Cruzeiro. Apesar da média baixa, o jovem vem evoluindo constantemente desde a promoção ao elenco principal, no início de 2020, e é considerado um ativo importante do clube, que recebeu ofertas superiores a US$ 2 milhões (mais de R$ 10 milhões) por seus direitos econômicos.





Já Edu, de 28 anos, destacou-se em 2021 ao terminar a Série B como artilheiro, com 17 gols em 33 jogos pelo Brusque. Na carreira, o centroavante alcançou 109 gols em 201 partidas - também atuou em São Gonçalo-RJ, Boavista-RJ, Portuguesa-RJ, Itaboraí-RJ, Atlético Tubarão-SC e Nova Iguaçu-RJ.





Pezzolano terá alguns dias para decidir se manterá Thiago ou colocará Edu na equipe que pegará o Athletic, às 11h de domingo, no estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei, pela segunda rodada do Mineiro. O Cruzeiro lutará pela vitória fora de casa para manter os 100% de aproveitamento e quem sabe seguir na liderança do estadual.