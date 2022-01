Cruzeiro: Valeu pelos três pontos

Atuação não agradou ao técnico Paulo Pezzolano, porém, triunfo garantiu o time celeste na liderança do campeonato (foto: Fernanda Trindade/Athletic Club)





Sem muito brilho e com certa dificuldade para repetir a intensidade apresentada na estreia no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro derrotou o Athletic por 1 a 0, ontem, no estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes de Minas Gerais. O gol foi marcado por Bruno José logo no início da etapa final.





Apesar dos 100% de aproveitamento no Estadual, o técnico Paulo Pezzolano não ficou tão satisfeito com o desempenho celeste. Após a partida, ele destacou que faltou agressividade ao time, especialmente no primeiro tempo. Também analisou que faltou movimentação para conseguir ampliar o placar.





“O primeiro tempo foi difícil de jogar. Mas o problema foi com a gente. Faltou movimentação, faltou agressividade com a bola. Fomos muito previsíveis com a bola, não virava jogo rápido, estava muito posicionado no campo”, avaliou o treinador.





O uruguaio falou ainda sobre a condição do gramado do estádio e elogiou o adversário, comandado pelo ex-atacante Roger: “O campo era difícil para jogar, então se acumulava tudo. Foi difícil para ter a bola, conseguir os passes. E também o trabalho que fez o Athletic. Fez coisas boas com a bola, trocou muito de lugar, bom time. Parabéns para eles também”.





No duelo de ontem, Pezzolano promoveu o prometido rodízio no grupo cruzeirense. Apenas cinco jogadores que iniciaram a vitória por 3 a 0 sobre a URT seguiram titulares contra o Athletic: o zagueiro Mateus Silva, os laterais Rômulo (direita) e Rafael Santos (esquerda), além dos meio-campistas Filipe Machado e Marco Antônio.





tradição Após duas vitórias nos dois primeiros compromissos da temporada, o Cruzeiro tem pela frente o clássico com o América. A partida está marcada para as 21h30 desta quarta-feira, no Mineirão. Pezzolano acredita em mais evolução na equipe, para buscar novo triunfo pelo Mineiro.





“Queremos que o time siga crescendo como equipe, na movimentação, na intensidade. Temos que seguir crescendo. Todos os jogos são finais para nós”, afirmou o treinador, que já entende a importância do duelo: “Sabemos que o jogo é muito importante, temos que saber o que o América faz, arrumar algumas coisas. Mas dou muita importância para o que a gente faz. Se estivermos bem, se dermos intensidade, com muita precisão para jogar a bola e com dedicação, será um jogo bom para nós”.





Para a partida, é possível que o treinador ganhe três reforços importantes: o zagueiro Maicon e os volantes Adriano e Pedro Castro, que testaram positivo para COVID-19 na semana passada e devem retornar aos treinamentos antes do jogo contra o Coelho.











ATHLETIC 0 X 1 CRUZEIRO

Athletic Pedro Rocha; Wallison Nunes, Danilo, Sidimar e Vinícius Silva (Nathan 12 do 2º); Emerson (Kadu, intervalo), Diego Fumaça e Michael Paulista (Antônio Falcão 24 do 2º); Willian Mococa, Rafhael Lucas (Mariano 24 do 2º) e Douglas (Felipe Evangelista 39 do 2º) Técnico: Roger Cruzeiro Rafael Cabral; Rômulo, Mateus Silva (Eduardo Brock 16 do 2º), Sidnei e Rafael Santos; Lucas Ventura (João Paulo 16 do 2º), Filipe Machado e Marco Antônio (Willian Oliveira 16 do 2º); Bruno José, Vitor Leque (Waguininho 24 do 1º) e Edu (Thiago 35 do 2º) Técnico: Paulo Pezzolano 2ª rodada do Campeonato Mineiro Estádio: Joaquim Portugal Gol: Bruno José 2 do 2º Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva Assistentes: Marcus Vinícius Gomes e Samuel Henrique Soares Silva Cartão amarelo: Douglas, Sidnei, Mateus Silva, Edu, Diego Fumaça e Filipe Machado Próximos jogos: América (c), Caldense (f) e Democrata-GV (c)



Começa hoje a venda de ingressos

O Cruzeiro inicia, hoje, a venda de ingressos para o duelo com o América, nesta quarta-feira, às 21h30. Será o reencontro da Raposa e de sua torcida com o Mineirão. Como mandante do clássico, o clube celeste coordena a venda de bilhetes, que estará disponível a partir das 8h para associados do programa Sócio 5 Estrelas – categorias Diamante, Tribuna e Multicampeão. Os torcedores que aderiram ao programa até 20 de janeiro têm condições especiais para esta partida.



A partir de 12h, sócios dos planos antigos (Platina, Ouro e Prata) poderão comprar seus ingressos. Os associados ao Cruzeiro Sempre e Bronze terão acesso ao sistema a partir das 17h. Amanhã, a partir das 8h, o Cruzeiro inicia a venda de tíquetes para os sócios Time do Povo. A venda para o público em geral será aberta às 12h desta terça-feira, véspera do duelo.



Os ingressos vendidos de forma avulsa pelo site FutebolCard custam de R$ 40 (meia solidária para os setores Amarelo e Laranja) a R$ 300 (valor da inteira para o Roxo inferior). O Cruzeiro destaca que o bilhete não pode ser impresso, ou seja, tem que ser apresentado pela tela do celular. “Verifique se o ingresso se encontra carregado em seu celular no aplicativo da FutebolCard e que o celular tenha bateria”, informa o clube.



Para o duelo desta quarta-feira, o torcedor do Cruzeiro precisará apresentar, além do passaporte com ciclo vacinal completo, o teste RT PCR/teste rápido de antígeno feito até 72 horas antes do jogo. É proibido o acesso de menores de 12 anos ao estádio, conforme determinação do Governo de Minas Gerais. Por outro lado, fica a dúvida sobre a participação de Vitor Leque. O atacante deixou a vitória por 1 a 0 sobre o Athletic chorando muito após pancada no tornozelo direito. Ele será reavaliado hoje. O volante Lucas Ventura é outra incerteza – não completou 30 minutos de jogo em função de desgaste muscular.