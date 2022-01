Atlético: Chance para Dylan Borrero

No ano passado, Dylan Borrero disputou 26 partidas sob o comando de Cuca, sendo 11 como titular; neste começo de temporada, atuou em dois jogos, foi elogiado por Mohamed e aplaudido pela torcida (foto: Pedro Souza/Atlético - 12/2/21)



Dois anos após ser contratado como grande promessa do futebol colombiano, o meia-atacante Dylan Borrero inicia mais uma temporada no Atlético despertando brilho nos olhos da comissão técnica alvinegra. Titular nos dois primeiros jogos de 2022, o meio-campista deixou o gramado do Independência exaltado pela torcida na vitória por 3 a 0 sobre o Tombense, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, e ainda recebeu elogios do comandante atleticano Antonio 'El Turco' Mohamed.



Em 2020, ainda sob o comando do técnico Rafael Dudamel, Dylan foi titular em três dos quatro primeiro jogos do Atlético na temporada. Depois da saída venezuelano e da chegada da comissão técnica de Jorge Sampaoli, o meia-atacante perdeu espaço e foi utilizado em apenas seis jogos no Campeonato Brasileiro – cinco deles como reserva.





Já na temporada passada, o jovem colombiano teve mais chances com Cuca. Foram 26 partidas, sendo 11 como titular e 15 vindo do banco de reservas, com dois gols e três assistências com a camisa atleticana. Ainda assim, com o grupo recheado de estrelas e diversos jogadores mais experientes por posição, Dylan não conseguiu a sequência que consolidaria na Cidade do Galo.





O colombiano subiu para os profissionais do Independiente Santa Fe antes de completar 18 anos e foi contratado pelo Atlético como grande promessa de seu país. Além do amadurecimento de um jogador com tão pouca idade, há de se relevar também o período de adaptação de um jovem em outro país em todo o contexto do futebol.





A chegada de Mohamed parece ter sido promissora para o jovem jogador. Depois de marcar o gol do empate atleticano, na estreia da temporada, com o Villa Nova, Dylan teve mais um bom desempenho nesse sábado, na vitória sobre o Tombense. Foi dele o passe, já dentro da área, para Ademir chutar e Calebe tocar de letra para abrir o placar para o Galo.





“Ele tem muito potencial físico e técnico. Jogar pelo lado esquerdo o favorece, porque tem um chute muito potente e uma condição atlética muito boa. Tenho muita confiança nele e em outros jogadores. Ele tem que seguir crescendo, trabalhando com humildade para seguir competindo por uma vaga no time", comentou o técnico alvinegro.





Mesmo com os elogios, Dylan depende dos planos de “El Turco” para seguir entre os 11 iniciais do Atlético. Isso porque o treinador argentino revelou que mudará o time para enfrentar o Uberlândia, às 19h30 de quarta-feira, no Parque do Sabiá, pela terceira rodada do Estadual. De acordo com o comandante alvinego, a escalação será diferente por causa das condições físicas de cada jogador e para dar ritmo ao todo o grupo até 20 de fevereiro, quando o Galo enfrenta o Flamengo, pela Supercopa do Brasil.





GRINGOS O atacante Eduardo Vargas, do Atlético, retornará à Cidade do Galo mais cedo do que o programado. O jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo e foi desconvocado pela Seleção Chilena. Vargas passará por uma reavaliação no departamento médico alvinegro.





O tempo de recuperação não foi divulgado pelo departamento médico da Seleção Chilena. Contudo, ele não se recuperaria a tempo do duelo contra a Bolívia, amanhã, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Importante peça do grupo atleticano, Vargas não participou das duas primeiras rodadas do Mineiro. Ele foi titular na quinta-feira, contra os argentinos, sendo substituído a poucos minutos do final, na derrota chilena por 2 a 1.

Quem também está fora por convocação é o zagueiro Godín, recém-chegado à Cidade do Galo. Ele nem sequer estreou com a camisa alvinegra. Como ainda tem um compromisso pelo Uruguai contra a Venezuela, amanhã, o defensor terá a chance de estrear no domingo, no Mineirão, quando o Atlético enfrenta o Patrocinense pela quarta rodada do Estadual.