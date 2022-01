Seleção Brasileira volta ao Mineirão, onde tem aproveitamento de 74%

(foto: Quinho) Depois de dois anos e sete meses, a Seleção Brasileira está de volta a Belo Horizonte para mais um jogo no Mineirão, desta vez contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar’2022. Ainda que os donos da casa já tenham a classificação garantida, a expectativa é de bela festa no Gigante da Pampulha, mesmo que o público esperado não seja o de outros duelos em BH.





Mas, desde que a arena foi reformada para a Copa do Mundo de 2014, passando a comportar cerca de 61 mil lugares, sempre houve mais de 52 mil pessoas incentivando a Seleção. O recorde foi estabelecido em duas partidas do Mundial de 2014: 57.823 contra Chile e Alemanha, nas oitavas de final e semifinais, respectivamente.



Mais de 30 mil ingressos foram vendidos para o Brasil x Paraguai desta terça-feira (1º), às 21h30. E, no que depender de alguns moradores de Belo Horizonte, os comandados por Tite terão todo o apoio mais uma vez.



É o caso do funcionário público Maurício de Souza, de 43 anos, que vai com a mulher, Luciana, e dois filhos, Vitor, de 9, e Yan, de 6, ao Mineirão. A filha Malu, de 3, ficará em casa, mas só em função de o jogo terminar muito tarde para ela.





“Meus meninos gostam muito de futebol e vamos levá-los para ver a Seleção Brasileira pela primeira vez. Minha mulher também gosta muito, até mais que eu. E eles me motivaram a comprar os ingressos”, diz Souza.





Em tempos de pandemia, quem for terá de se preparar para um gasto extra: realizar exames de COVID-19, mesmo para quem já completou o esquema vacinal contra a doença. “Não é barato, só de ingressos foram R$ 540. Teremos de pagar os exames de COVID-19 também. E ainda tem a alimentação no estádio. Mas vale a pena, é uma boa chance de ver o Brasil, que joga pouco em BH”, afirma o torcedor.





Nem mesmo a ausência de Neymar, se recuperando de contusão no tornozelo esquerdo, tira o entusiasmo da família. Afinal, há outros grandes jogadores de destaque na equipe que está na capital mineira, como o goleiro Alisson, o zagueiro Thiago Silva, o volante Casemiro e o atacante Vinícius Júnior.



Já sobre as chances da Seleção no Mundial – que começa em novembro, no Catar –, Souza não mostra a mesma animação. “Ainda não estamos no clima de Copa. O Brasil pode surpreender, mas acho que ainda está atrás das grandes seleções da Europa. Vamos ver.”









Maurício de Souza está animado para ir ao estádio com a mulher, Luciana Alice de Faria, e os filhos Yan e Vitor. Malu, a caçulinha, desta vez não acompanhará a família ao campo (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Esperançosos mesmo eles estão com o Cruzeiro, que agora tem como “manda-chuva” um atacante que fez história na Seleção: Ronaldo. Em jogo com a Amarelinha, em 2004, ele marcou três vezes contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006.





O retrospecto dá motivos para os torcedores manterem o otimismo. No Mineirão, em 27 jogos desde 1965, foram 18 vitórias, seis empates e apenas três derrotas – 74% de aproveitamento. Isso inclui desde partidas pela Copa do Mundo até aquelas que não entram em muitas estatísticas, como as em que o Brasil foi representado por jogadores do Palmeiras, em 1965, ou do Atlético, em 1968. O Galo também figura nesse histórico por ter vencido a Seleção por 1 a 0 em amistoso em 1969.





Entram na conta ainda duelos da Seleção Olímpica. Num mesmo dia de 1972, por exemplo, o grupo principal enfrentou o Hamburgo, da Alemanha (venceu por 2 a 0), e a Seleção olímpica jogou contra o Galo, então campeão brasileiro – a partida terminou 0 a 0.





Mas foi no Gigante da Pampulha que a equipe brasileria sofreu seu maior vexame. Em 8 de julho de 2014, tomou 7 a 1 da Alemanha, nas semifinais da Copa do Mundo, deixando a nação inteira e também o mundo do futebol atônito.