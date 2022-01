Sem muito assédio, Seleção Brasileira chega a BH para jogo contra Paraguai

Sem muito assédio de torcedores, delegação brasileira chegou a hotel na Zona Sul de BH (foto: Samuel Resende/EM/D.A Press)









Ao todo, a delegação tem à disposição 75 quartos individuais com camas de casal. O valor médio da diária para esses apartamentos varia de R$ 400 a 500.





Programação





Não está programada saída do hotel nesta sexta-feira. No sábado (29), após coletiva de imprensa no local, vão ocorrer as primeiras atividades na Toca da Raposa II, o Centro de Treinamento (CT) do Cruzeiro, na Região da Pampulha. Às 16h haverá um treino aberto à imprensa.





No domingo (30), no mesmo horário, o Brasil volta a treinar na Toca, desta vez com portões fechados. O último treinamento antes da partida contra os paraguaios será no Mineirão, na segunda-feira, às 17h. A atividade será aberta à imprensa.





A venda de ingressos para o jogo está disponível no site cbf.eleventickets.com, com preços entre R$ 80 e R$ 1500. Diferentemente do limite de 20 mil pessoas estabelecido para partidas que ocorrem em Belo Horizonte pelo Campeonato Mineiro, o jogo da Seleção poderá receber o público máximo no Mineirão.





O técnico Tite não vai contar com o atacante Neymar, que se recupera de lesão no tornozelo esquerdo. Na convocação, o treinador não relacionou nenhum jogador que atua no futebol mineiro.





Situação nas Eliminatórias





O Brasil empatou por 1 a 1 com Equador na noite dessa quinta-feira, pela 15ª rodada das Eliminatórias, no Estádio Casablanca, em Quito, logo antes de embarcar rumo a Belo Horizonte.





No jogo, o lateral-direito Emerson, ex-Atlético, foi expulso, e por isso está fora da partida contra o Paraguai.





Por outro lado, os meio-campistas Fabinho e Lucas Paquetá retornam após cumprirem suspensão. A equipe comandada por Tite já está classificada para a Copa do Mundo.





A Seleção Brasileira é a primeira colocada das Eliminatórias, com 36 pontos em 14 partidas.





A última vez que a Seleção Brasileira atuou no Mineirão foi na vitória por 2 a 0 sobre a Argentina, em 2 de julho de 2019, pela semifinal da Copa América. Já pelas Eliminatórias, o último confronto também foi contra os 'hermanos', três anos antes: goleada por 3 a 0.

A delegação da Seleção Brasileira desembarcou em Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira (27), por volta das 7h. O time brasileiro seguiu direto para um hotel na Savassi, Região Centro-Sul da capital mineira, onde ficará hospedado até terça-feira (1º), quando enfrenta o Paraguai no Mineirão, às 21h30, pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.