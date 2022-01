Após 54 anos, Brasil fará final feminina em um Grand Slam

A brasileira Beatriz Haddad Maia segue em uma grande campanha na chave de duplas do Aberto da Austrália. Ao lado da cazaque Ana Danilina, elas eliminaram as japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara, cabeças de chave número 2 e uma das duplas favoritas ao título, e estão na final do Australian Open.

Na decisão do troféu, prevista para começar à 1h de domingo (30/1), a dupla vai encarar as tchecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova (cabeças de chave número 1), que eliminaram a belga Elise Mertens e a russa Veronika Kudermetova (cabeças de chave número 3) na outra semifinal. Sem sustos, as principais favoritas ao título venceram por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3.





Na atual temporada, Bia e Danilina estão invictas e faturaram o título do WTA 500 de Sydney, também na Austrália, quando tiveram pela frente a dupla japonesa derrotada agora mais uma vez, Shibahara e Ayoama.





O começo do duelo para Bia e Ana foi bastante seguro, com vitória por 6/4 no primeiro set. Havia equilíbrio, com as duas duplas ainda tentando se ajustar na quadra. Após uma troca de quebras, a dupla da brasileira conseguiu vencer um importantíssimo game no serviço das japonesas para abrir 5 a 4. Depois, foi sacar para confirmar o serviço e vencer o set de abertura.





Na parcial seguinte, elas continuaram controlando a partida, conseguiram uma quebra logo no 1º game de serviço de Aoyama e quase garantiram o triunfo, mas desperdiçaram um match-point.

Bia Haddad teve a chance de sacar para o jogo, mas acabou sendo quebrada. Então, as cabeças de chave número 2 viraram a parcial e venceram o segundo set por 7/5, empatando a disputa.





Na terceira parte do confronto, a brasileira e a cazaque erraram menos. Bia e sua parceira conseguiram conter parte do nervosismo e novamente no começo da parcial foi possível quebrar o serviço de Aoyama. O jogo continuou disputado até que o cenário se repetiu. Assim como no segundo set, a brasileira tinha 5 a 4 no seu game de serviço. Bia Haddad emplacou um ótimo serviço, garantindo o triunfo sobre as japonesas por 6/4, assegurando a histórica classificação à final.