Vargas retorna ao Galo após ser desconvocado pelo Chile por lesão no joelho

Vargas enfrentou a Argentina na última quinta-feira (foto: Javier Torres / POOL / AFP) O atacante Eduardo Vargas, do Atlético, retornará à Cidade do Galo mais cedo do que o programado. O jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo e foi desconvocado pela Seleção Chilena. Vargas passará por uma reavaliação no departamento médico do Alvinegro.









Importante peça do elenco atleticano, Eduardo Vargas não participou das duas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. O jogador desfalcou o Galo no empate com o Villa Nova (1 a 1) e na goleada diante do Tombense (3 a 0).





O chileno foi convocado para enfrentar a Argentina (quinta, 27 de janeiro) e a Bolívia (terça, 1 de fevereiro). Vargas iniciou a partida entre os titulares contra os argentinos, sendo substituído a poucos minutos do final na derrota chilena por 2 a 1.





Quem também está fora por convocação é o zagueiro Godín, recém-chegado à Cidade do Galo. Ele sequer estreou com a camisa alvinegra. Como ainda tem um compromisso pelo Uruguai contra a Venezuela, na terça (1), o defensor terá a chance de estrear no próximo domingo (6), no Mineirão, quando o Atlético enfrenta o Patrocinense pela 4ª rodada do Mineiro.