América já está de olho na renovação com o treinador

O técnico Marquinhos Santos tem contrato somente até abril, quando termina a disputa do Estadual (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS - 13/11/21)



Com contrato somente até abril, quando termina o Campeonato Mineiro, a permanência do técnico Marquinhos Santos se torna uma preocupação para o América. A equipe, que usou uma formação com reservas e estreou perdendo por 2 a 1 para a Caldense, já estabeleceu que sua prioridade inicial será a pré-Libertadores. Haverá duelos em 23 de abril, no Independência, e 2 de março, em Assunção, contra o Guaraní-PAR. Quem passar enfrenta um segundo adversário para tentar se garantir na fase de grupos.

Ontem, o treinador afirmou que está inclinado a seguir no Coelho – classificado ou não para as etapas seguintes do torneio sul-americano. "Hoje, muito mais maduro, melhor preparado, eu iniciei este trabalho aqui, e se depender de mim eu pretendo finalizar este trabalho. (...) acho que tudo tem um começo, meio e fim. Então, se depender de mim, eu vou cumprir com o meu contrato até o final", disse, em entrevista para o podcast Rolou o Melão, da ESPN.





O pensamento parece ser o mesmo da diretoria americana, que vem conversando com Marquinhos Santos quanto à sua continuidade. No ano passado, além de vaga na Libertadores, a equipe se manteve na elite do Campeonato Brasileiro.





"Sabemos da responsabilidade. O Salum (Marcus Salum, diretor) deixou muito claro esses objetivos do clube. Então, você se sente seguro sabendo que, caso não venha ocorrer a classificação para a fase de grupos (da Libertadores), tem a continuidade de um projeto. Acho que isso é importante. Ter essa consolidação", afirmou o treinador.





RECUPERAÇÃO Marquinhos Santos chegou ao América em outubro. Na ocasião, o time alviverde se encontrava na 13ª colocação da Série A, com 32 pontos, quatro a mais que o primeiro time na zona do rebaixamento. Em campanha de recuperação, o Coelho obteve seu melhor resultado na história da competição. Com 53 pontos, a equipe alviverde terminou em 8º lugar.





Pelo Campeonato Mineiro, no fim de semana, o América recebe o Democrata, domingo, às 19h, no Independência. Pelo planejamento da comissão técnica, será mantido o esquema de utilizar uma formação mista, mesclada de jovens e atletas com pouco aproveitamento na temporada passada.